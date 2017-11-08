Новые таблички появились на трамвайных остановках в Челябинске
Знаки отмечают места остановки первого и второго вагона.
Знаки отмечают места остановки первого и второго вагона.
Остановки трамваев в Челябинске, на которые смогут заезжать сразу два вагона, оборудовали специальными табличками, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Знаки для удобства пассажиров отмечают места остановки первого и второго вагонов. Такие таблички уже смонтировали на площади Революции, остановке «Стадион Локомотив» и железнодорожном вокзале, вскоре они должны появиться и на остановках «Теплотехнический институт», «Калинина», «Цирк».
Водители трамваев просят горожан не забывать о своей безопасности и не пытаться перейти рельсы между вагонами на остановке площадь Революции, а пользоваться пешеходным переходом.
Напомним, челябинские трамваи начали работать по новым правилам с 6 ноября. Ранее на остановке мог высаживать пассажиров только один вагон, следующему приходилось ждать своей очереди, что нередко приводило к образованию заторов. Нововведение пока работает в экспериментальном режиме.