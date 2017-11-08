Кемеровчанка получила условный срок за систематические избиения сына

Как сообщает замруководителя следственного отдела по Ленинскому району Кемерова Кристина Чистова, женщина била ребенка с мая 2016 года по февраль 2017 года. Если мальчик не хотел делать домашнее задание или забирал у сестры игрушку, мать могла ударить его деревянной палкой по рукам, ногой в область паха, ремнем с металлической пряжкой.

Позже кемеровчанка пояснила следователям, что била сына, так как он не реагировал на её замечания по повдоу своего поведения. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ «причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями». Ленинский районный суд признал её виновной и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года.