Омским хоккеистам «Авангарда» нарисовали усы

На официальном сайте ХК «Авангард» в разделе команда, где перечислен весь состав команды, на фотографии хоккеистов пририсовали усы. Такой перфоманс связан с благотворительной акцией «Усабрь», которую проводит местная хоккейная команда.

Каждому хоккеисту подобрали «свои усы». Например, у Михаила Фисенко, Дмитрия Жукенова и Кирилла Семенова усы «хэндлбар». Они похожи на велосипедный руль. Такие усы должны быть густыми и длинными с закручивающимися вверх кончиками.

Усы «морж» — это густая растительность, свисающая по всей ширине рта. Именно такие нарисовали Дмитрия Кугрышеву, Андрею Стась и Деннису Эвербергу.

Источник: hawk.ru

У Максима Березина усы «Фу Манчу». Они начинаются над верхней губой и свисают до нижней части челюсти.

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Напомним, что весь ноябрь хоккеисты «Авангарда» и их болельщики отращивают усы и бороду, чтобы поддержать мужчин больных раком простаты и другими мужскими заболеваниями. Кроме того, у любого желающего есть возможность совершить добровольное пожертвование.