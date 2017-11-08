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08:57 (мск), источник: СуперОмск

Бурков поздравил Язова с 93-летием

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поздравил с днем рождения маршала Советского Союза, бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

8 ноября почетный гражданин Омской области отмечает 93-летие.

«Ваша жизнь — это яркий пример благородного служения своему народу и Отечеству. Судьба неоднократно преподносила Вам испытания, которых с лихвой хватило бы не на одну жизнь», — отметил в поздравительной телеграмме Бурков.

Маршалу и его близким врио губернатора пожелал «доброго здоровья и хорошего настроения, благополучия во всем».

Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово Омской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1987 году занял пост министра обороны СССР. В 1990 году Язову было присвоено звание маршала Советского Союза.

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