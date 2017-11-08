Бурков поздравил Язова с 93-летием
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поздравил с днем рождения маршала Советского Союза, бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поздравил с днем рождения маршала Советского Союза, бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.
8 ноября почетный гражданин Омской области отмечает 93-летие.
«Ваша жизнь — это яркий пример благородного служения своему народу и Отечеству. Судьба неоднократно преподносила Вам испытания, которых с лихвой хватило бы не на одну жизнь», — отметил в поздравительной телеграмме Бурков.
Маршалу и его близким врио губернатора пожелал «доброго здоровья и хорошего настроения, благополучия во всем».
Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово Омской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1987 году занял пост министра обороны СССР. В 1990 году Язову было присвоено звание маршала Советского Союза.