Бурков поздравил Язова с 93-летием

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

8 ноября почетный гражданин Омской области отмечает 93-летие.

«Ваша жизнь — это яркий пример благородного служения своему народу и Отечеству. Судьба неоднократно преподносила Вам испытания, которых с лихвой хватило бы не на одну жизнь», — отметил в поздравительной телеграмме Бурков.

Маршалу и его близким врио губернатора пожелал «доброго здоровья и хорошего настроения, благополучия во всем».