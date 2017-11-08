Суд отложил дело жительницы Челябинска, чью дочь перепутали в роддоме

Впервые о случившемся на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала местная жительница Екатерина Туганова, которую как свою дочь воспитывала Зоя Туганова. Она сообщила, что настоящая дочь Зои Люция выросла в Башкирии у биологических родителей Екатерины. По словам Екатерины, Люция попала в «сельскую семью с хорошим достатком, по меркам советского времени, даже с высоким». Но затем «все стало рушиться»: появление девочки славянской внешности в башкирской семье породило много сплетен в поселке. Она отмечала, что в итоге ее биологический отец попал в тюрьму, а на мать «обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией».