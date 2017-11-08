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09:06 (мск), источник: РИА Новости

Суд отложил дело жительницы Челябинска, чью дочь перепутали в роддоме

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Челябинский облсуд в среду отложил до 28 ноября рассмотрение жалобы жительницы Челябинска Зои Тугановой, чью дочь 30 лет назад перепутали в роддоме с другим младенцем и в пользу которой райсуд взыскал компенсацию в 1 миллион рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

Центральный районный суд Челябинска 23 августа принял решение взыскать в пользу Тугановой компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей с России в лице министерства финансов. Ранее сообщалось, что Туганова требовала взыскать 10 миллионов рублей с областного перинатального центра и минздрава области.

«Челябинский облсуд в заседании по жалобе Тугановой объявил перерыв до 28 ноября 2017 года до 14.40 (12.40 мск). Суд истребовал у ответчиков ряд документов», — сообщила собеседница агентства.

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Она добавила, что информация о том, какие именно документы потребовал суд, появится позже.

Впервые о случившемся на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала местная жительница Екатерина Туганова, которую как свою дочь воспитывала Зоя Туганова. Она сообщила, что настоящая дочь Зои Люция выросла в Башкирии у биологических родителей Екатерины. По словам Екатерины, Люция попала в «сельскую семью с хорошим достатком, по меркам советского времени, даже с высоким». Но затем «все стало рушиться»: появление девочки славянской внешности в башкирской семье породило много сплетен в поселке. Она отмечала, что в итоге ее биологический отец попал в тюрьму, а на мать «обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией».

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