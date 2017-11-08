В трёх городах Прикамья состоится «Рождественское турне-2018»

В «Рождественском турне» принимают участие мальчики и девочки до 13 лет. Детские соревнования являются аналогом «Турне четырех трамплинов» — одного из самых популярных и престижных состязаний в мире. За 12 лет в «Рождественском турне» приняли участие более 800 летающих лыжников. С 2016 года соревнования приобрели международный статус.