В трёх городах Прикамья состоится «Рождественское турне-2018»
Со 2 по 9 января 2018 года в Пермском крае состоится «Рождественское турне-2018». Детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Перми, Березниках и Чайковском.
Со 2 по 9 января 2018 года в Пермском крае состоится «Рождественское турне-2018». Детские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина пройдут в Перми, Березниках и Чайковском.
В «Рождественском турне» принимают участие мальчики и девочки до 13 лет. Детские соревнования являются аналогом «Турне четырех трамплинов» — одного из самых популярных и престижных состязаний в мире. За 12 лет в «Рождественском турне» приняли участие более 800 летающих лыжников. С 2016 года соревнования приобрели международный статус.
Отметим, победители «Рождественского турне» прошлых лет входят в составы российских сборных по прыжкам на лыжах с трамплина и с честью представляют нашу страну на международных соревнованиях. В свое время прикамский турнир выигрывали трехкратный победитель Всемирной зимней Универсиады Михаил Максимочкин, победительница зимней Универсиады, многократная чемпионка России Ирина Аввакумова и победитель Первенства мира среди юниоров Софья Тихонова.