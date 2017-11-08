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10:05 (мск), источник: Ведомости

Эр-Рияд собрался конфисковать до $800 млрд у подозреваемых в коррупции

Правительство Саудовской Аравии планирует конфисковать до $ 800 млрд наличных и в виде различных активов у тех, кого ранее заподозрили в коррупции. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: AP 2017

Уже арестовано более 60 принцев, бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Центральный банк Саудовской Аравии заморозил счета «людей, представляющих интерес», отмечает издание.

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Это только начальные этапы замораживания активов и аресты, расследование только разворачивается, приводит The Wall Street Journal слова официального представителя Саудовской Аравии.

Власти страны рассчитывает получить от задержанных от 2 до 4 триллионов риалов, сказал изданию источник, близкий к правительству.

Это самая масштабная антикоррупционная кампания в новейшей истории Саудовской Аравии. Например, уже арестованы министр экономики Адель Факих и принц-миллиардер Аль-Валид бин Талал, компания которого владеет крупными долями в Apple, Twitter и Citigroup.

Антикоррупционный комитет возглавляет 32-летний наследный принц Мухаммад ибн Салман. Он начал активную борьбу с коррупцией спустя несколько месяцев после того, как король Салман ибн Абдель Азиз аль-Сауда назначил его наследником престола.

В борьбе с коррупцией Саудовская Аравия не щадит даже принцев
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6 ноября© Ньюстюб
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