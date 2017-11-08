Эр-Рияд собрался конфисковать до $800 млрд у подозреваемых в коррупции

Источник: AP 2017

Уже арестовано более 60 принцев, бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Центральный банк Саудовской Аравии заморозил счета «людей, представляющих интерес», отмечает издание.

Это только начальные этапы замораживания активов и аресты, расследование только разворачивается, приводит The Wall Street Journal слова официального представителя Саудовской Аравии.

Власти страны рассчитывает получить от задержанных от 2 до 4 триллионов риалов, сказал изданию источник, близкий к правительству.

Это самая масштабная антикоррупционная кампания в новейшей истории Саудовской Аравии. Например, уже арестованы министр экономики Адель Факих и принц-миллиардер Аль-Валид бин Талал, компания которого владеет крупными долями в Apple, Twitter и Citigroup.