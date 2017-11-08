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09:46 (мск), источник: РБК

В РПЦ анонсировали решение «само собой» вопроса с захоронением Ленина

В РПЦ считают, что Владимир Ленин должен быть захоронен, однако данный вопрос решится «сам собой», когда тема перестанет вызывать волнения в обществе. Об этом заявил Владимир Легойда.

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Русская православная церковь (РПЦ) выступает за захоронение Владимира Ленина, однако это должно произойти «само собой», когда данный вопрос не будет вызывать общественного резонанса. Об этом в интервью на телеканале «Звезда» заявил председатель синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Позиция церкви в том, что нужно похоронить. Но позиция церкви пасторская. Это значит, что церковь никогда не будет поддерживать какие-то шаги, которые приведут к увеличению волнений», — сказал Легойда.

Мы считаем, что это произойдет само собой, когда не будет вызывать таких взрывов в обществе.
Владимир Легойда
Председатель синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ

Данную позицию представитель РПЦ обозначил не в первый раз.

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Так, в феврале в интервью «Комсомольской правде» Легойда заявил, что не считает вопрос будущего тела Ленина «сверхпринципиальным», хотя он,​ «конечно, имеет символическое измерение». Он отметил, что ситуация «разрешится со временем естественным и спокойным образом». «Надо просто чуть-чутьподождать», — заметил Легойда.

Дискуссия о целесообразности перезахоронения Ленина вновь началась после того, как в начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить «глазеть на труп» и похоронить Ленина, отметив, что такое решение было бы «разумным и человечным». По его мнению, принять такое решение должен президент России Владимир Путин. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что данный вопрос не стоит на повестке дня в Кремле. ​

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал неприемлемым решение данного вопроса в канун юбилея революции. Позднее он заявил, что попытка перезахоронить Ленина вызовет массовые беспорядки и должна быть пресечена.

Почему возникли разговоры о захоронении Ленина
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3 ноября© Ньюстюб
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