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10:16 (мск), источник: Интерфакс

Twitter увеличил длину сообщений до 280 символов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU — Американская Twitter Inc., владеющая одноименным сервисом микроблогов, признала успешным эксперимент с увеличением максимальной длины сообщения со 140 до 280 символов.

Источник: Reuters

Новый размер сообщения теперь станет доступным всем пользователям.

Twitter сообщил о планах увеличить длину сообщений еще в сентябре, однако тогда предполагалось, что функция станет доступной ограниченному кругу пользователей.

Ограничение на число символов в публикуемых твитах было ключевой особенностью Twitter, позволившей сервису создать собственный стиль сжатых сообщений. Тем не менее, пользователи искали возможности обойти ограничения, например, прикрепляя к заметке скриншоты с более длинным текстом или объединяя твиты.

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В компании посчитали, что необходимость сокращать слишком длинные сообщения создавало трудности для пользователей. В результате 9% всех твитов были длиной 140 символов или немного меньше.

Лишь в первые дни эксперимента, когда увеличили лимит, пользователи писали все 280 символов — в силу новизны и непривычности, но позже поведение пользователей нормализовалось, и они стали довольствоваться меньшим количеством знаков — только 5% твитов были длиннее 140 символов и только 2% — длиннее 190 символов. В компании отмечают, что с увеличением границы до 280 символов во время теста, длившегося с сентября, к верхней планке приближался только 1% всех твитов.

Тем не менее ограничение в 140 символов сохранится для китайского, японского и корейского языков из-за лаконичности иероглифов.

Акции Twitter подешевели на 0,5% во вторник, капитализация компании оценивается в $14,4 млрд.

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