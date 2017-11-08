Краевой фестиваль эстрадной песни «Звездопад» пройдет в Большом Камне
Участие в мероприятии примут как вокальные коллективы, так и отдельные исполнители Приморского края.
Участие в мероприятии примут как вокальные коллективы, так и отдельные исполнители Приморского края.
Владивосток, 8 ноября, PrimaMedia.
Краевой фестиваль исполнителей эстрадной песни «Звездопад» традиционно пройдет в ДК «Звезда» в Большом Камне, с 10 по 12 ноября. Цель фестиваля — привлечение талантливых исполнителей эстрадной и народной песни к активной творческой деятельности, сообщает ИА PrimaMedia.
Цели и задачи фестиваля: привлечение талантливых исполнителей эстрадной и народной песни к активной творческой деятельности; популяризация лучших песен прошлых лет среди молодых исполнителей;
В рамках фестиваля проводится конкурс исполнителей песни по следующим номинациям: «Эстрадная песня», «Народная песня».
Инициатором и организатором проведения ежегодного фестиваля является коллектив Дворца культуры «Звезда». Предложила идею проведения такого фестиваля художественный руководитель «Заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества Приморского края» русского народного хора дворца культуры «Звезда» Нина Пархоменко.
В 1994 году на сцене ДК «Звезда» впервые прошел
Первоначально этот фестиваль получил название «Ретро», так как одним из условий участия в
С каждым годом фестиваль набирал обороты, увеличивалось и количество участников (ежегодно около 200 человек) и география фестиваля. С 2001 года фестивалю присвоен почетный статус «Краевой» и изменилось его название — теперь он называется «Звездопад». В 2017 году фестивалю — 23 года, а в статусе «краевого» — 16 лет.
Краевой фестиваль проводится согласно плану краевых мероприятий департамента культуры Приморского края и Приморского краевого центра народной культуры.
Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.