В Самаре фонтан в честь 30-летия Победы сделают музыкальным
Фонтан в честь 30-летия Победы на Самарской площади решили оснастить колонками.
Фонтан в честь 30-летия Победы на Самарской площади решили оснастить колонками.
Предполагается, что весной следующего года после старта «сезона фонтанов» его работа будет сопровождаться звуками музыки, пишет «Самарская газета». Также по вечерам струи фонтана будут подсвечиваться.
Напомним, в этом году фонтан в честь 30-летия Победы прошел капитальный ремонт, за время которого рабочие обновили композицию «Георгиевская лента», а также заменили мозаику и инженерные коммуникации.