В Самаре фонтан в честь 30-летия Победы сделают музыкальным

Предполагается, что весной следующего года после старта «сезона фонтанов» его работа будет сопровождаться звуками музыки, пишет «Самарская газета». Также по вечерам струи фонтана будут подсвечиваться.

Напомним, в этом году фонтан в честь 30-летия Победы прошел капитальный ремонт, за время которого рабочие обновили композицию «Георгиевская лента», а также заменили мозаику и инженерные коммуникации.