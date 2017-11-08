Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Эксперты рассказали, что случится с курсом рубля в ноябре
На 53-м году жизни умер актер Тарас Денисенко
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
Мария Шарапова выкладывает откровенные фото с Гавайев - СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Теракт в Нью-Йорке
10:30 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре фонтан в честь 30-летия Победы сделают музыкальным

Фонтан в честь 30-летия Победы на Самарской площади решили оснастить колонками.

Источник: Pro Город Самара

Предполагается, что весной следующего года после старта «сезона фонтанов» его работа будет сопровождаться звуками музыки, пишет «Самарская газета». Также по вечерам струи фонтана будут подсвечиваться.

Напомним, в этом году фонтан в честь 30-летия Победы прошел капитальный ремонт, за время которого рабочие обновили композицию «Георгиевская лента», а также заменили мозаику и инженерные коммуникации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
СМИ узнали о готовности Украины разорвать дипотношения с Россией
Дональд Трамп сравнил Северную Корею с адом
Умер астронавт, пилотировавший корабль на Луну
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Сергей Безруков впервые вышел в свет со своими детьми (фото) Актер привел наследников на мюзикл.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь