Инсульт или давление? Родные 64-летней женщины пожаловались на невнимательных врачей

Источник: Tengrinews

По их словам, врачи якобы вовремя не смогли выявить инсульт.

По словам сына, Бактияра Архабаева, 2 октября 64-летняя Гульбагира Архабаева почувствовала себя плохо и упала в своем доме в Кордае. Его брат позвонил в больницу, чтобы вызвать скорую помощь, однако там ответили, что машин нет. Тогда он сам отвез маму в сельскую больницу. Гульбагира Архабаева.

«Нашу маму обследовала врач. По ее словам, у мамы упало давление. Сказала, что можно забирать ее домой. Но мы настояли на том, чтобы мать оставалась в больнице, под присмотром врачей. Они еле как согласились. На следующий день позвонила медсестра и сказала, что можно ее выписывать. 4 октября я приезжаю ее забирать и вижу, что постель вся мокрая. И еще она меня не узнает. Я сказал врачам, что это не нормально. А мне они отвечают все нормально, просто давление упало», — рассказал Бактияр.

Бактияр Архабаев забрал мать к себе в Каскелен, поближе к Алматы. Вскоре после выписки женщине стало хуже.

«Приехали врачи скорой помощи и сказали, что у нашей мамы, оказывается, был инсульт! Срочно госпитализировали. Тогда я позвонил в сельскую больницу Отара и предъявил им претензии, что должным образом не лечили мать, что у нее, оказывается, инсульт был. Пригрозил им судом. Только после этих слов заведующая зашевелилась и сказала, что поможет определить ее в больницу в Кордае», — рассказал мужчина.

Он добавил, что женщина сейчас находится дома и ее состояние оставляет желать лучшего.

Между тем в управлении здравоохранения Жамбылской области сообщили, что женщина была доставлена фельдшером в сельскую больницу Отара 4 октября с артериальным давлением 150/90.

«В больнице ей была оказана первая медицинская помощь, признаков повторного острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) не было обнаружено. Артериальное давление снизилось до 130/90, пульс — 66 ударов в минуту. Оставлена под наблюдением. Учитывая, что признаков ОНМК не обнаружено, больная с рекомендациями отпущена домой. При этом проведена беседа с родственниками по уходу за больной», — ответили в облздраве.

Также добавили, что 6 ноября женщину посетили участковый врач и невропатолог. По данным врачей, состояние женщины было «удовлетворительным, передвигалась самостоятельно».