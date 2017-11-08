«Наградить посмертно». Книгу о героически погибших полицейских презентовали в Иркутске

Издание вместило в себя 77 очерков о героически погибших полицейских Прибайкалья. Дату выбрали не случайно: 8 ноября — День памяти отдавших жизнь при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России. Первый экземпляр вручили вдове сотрудника МВД Елене Кутелевой, её мужа не стало при задержании особо опасного преступника в Слюдянке. Семьям других погибших также подарят книги. Дальше — в школы и музеи. А вскоре издание можно будет прочитать в электронном виде на сайте МВД России по Иркутской области. Составители и издатели рассказывают, что материалы для книги собирали в газетах и архивах, охватить удалось 50 лет.