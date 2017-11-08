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10:43 (мск), источник: VLADNEWS

Ближайшей ночью во Владивостоке похолодает до −2 °C

Завтра осадки в крае прекратятся.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 87% 765 мм рт. ст. 6 м/с

Сегодня, 8 ноября, в отдельных районах края сохранятся осадки — дождь, мокрый снег. Температурный фон за фронтом начнет понижаться, день будет прохладнее вчерашнего на 3−6 градусов. На побережье и юго-востоке усилится северо-западный ветер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня облачно, небольшой дождь. Постепенно будет усиливаться северо-западный ветер, а температура воздуха понижаться.

Ближайшей ночью небольшие осадки, уже в виде снега, сохранятся на севере центральных и восточных районов Приморья, на побережье будет дуть сильный ветер. В континентальной части края похолодает до −2…−7 °C, в горных районах до -13 °C, на побережье ожидается +3…-2 °C. Днем атмосферное давление будет расти, гребень антициклона с центром над Северной Кореей распространится на весь край. Осадки прекратятся, на восточном побережье сохранится порывистый ветер. Максимальная температура воздуха +6…+11 °C, на севере −1…+4 °C.

В краевом центре завтра осадков не ожидается. Ветер ночью северо-западный сильный, утром начнёт ослабевать. Температура воздуха к утру понизится до 0…-2 °C. Днем максимальная температура не поднимется выше +6…+8 °C.

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