Ближайшей ночью во Владивостоке похолодает до −2 °C

Сегодня, 8 ноября, в отдельных районах края сохранятся осадки — дождь, мокрый снег. Температурный фон за фронтом начнет понижаться, день будет прохладнее вчерашнего на 3−6 градусов. На побережье и юго-востоке усилится северо-западный ветер, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня облачно, небольшой дождь. Постепенно будет усиливаться северо-западный ветер, а температура воздуха понижаться.

Ближайшей ночью небольшие осадки, уже в виде снега, сохранятся на севере центральных и восточных районов Приморья, на побережье будет дуть сильный ветер. В континентальной части края похолодает до −2…−7 °C, в горных районах до -13 °C, на побережье ожидается +3…-2 °C. Днем атмосферное давление будет расти, гребень антициклона с центром над Северной Кореей распространится на весь край. Осадки прекратятся, на восточном побережье сохранится порывистый ветер. Максимальная температура воздуха +6…+11 °C, на севере −1…+4 °C.