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10:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Лучу-Энергии» нашли спонсора — врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко

Средства на погашение долгов по заработной плате перед игроками будут выделены в ближайшее время.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 8 ноября, PrimaMedia.

Деньги на выплату зарплат игрокам ФК «Луч-Энергия» найдены. Также, у команды появился спонсор, готовый сотрудничать с клубом. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил на встрече с футболистами владивостокской команды в среду, 8 ноября, передает корр. ИА PrimaMedia.

Озвучивать имя нового партнера глава региона пока не стал.

Также на встрече было объявлено о том, что с сегодняшнего дня исполнительным директором клуба назначен его спортивный директор Евгений Стрижиченко. На этой должности он сменит Александра Голубчикова, который руководил клубом с 2015 года. «Решение соответствует новой концепции развития клуба. Мы ожидаем, что с назначением Евгения Стрижиченко на должность исполнительного директора “Луча-Энергии” команда будет показывать стабильный результат и выйдет в премьер-лигу», — подчеркнул врио губернатора.

Напомним, ранее Арбитражный суд Приморского края 21 июня 2017 года инициировал процедуру банкротства в отношении ФК «Луч-Энергия» и назначил временного управляющего сроком на полгода, до 21 декабря.

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