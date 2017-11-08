«Лучу-Энергии» нашли спонсора — врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко

Деньги на выплату зарплат игрокам ФК «Луч-Энергия» найдены. Также, у команды появился спонсор, готовый сотрудничать с клубом. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сообщил на встрече с футболистами владивостокской команды в среду, 8 ноября, передает корр. ИА PrimaMedia.

Также на встрече было объявлено о том, что с сегодняшнего дня исполнительным директором клуба назначен его спортивный директор Евгений Стрижиченко. На этой должности он сменит Александра Голубчикова, который руководил клубом с 2015 года. «Решение соответствует новой концепции развития клуба. Мы ожидаем, что с назначением Евгения Стрижиченко на должность исполнительного директора “Луча-Энергии” команда будет показывать стабильный результат и выйдет в премьер-лигу», — подчеркнул врио губернатора.