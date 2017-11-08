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10:14 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимская школьница изобрела миниатюрный холодильник для сладостей

Недетские увлечения юного инженера. Уфимская школьница взялась за решение проблем малого бизнеса.

Девочка сейчас работает над созданием теплообменника, который можно будет использовать для изготовления портативных холодильных камер. Гульшат Валеева встретилась с юным инженером.

Холодильник, который можно взять в дорогу или установить даже в небольшом помещении. Казалось бы, такая необходимая вещь, но портативный конденсатор не предлагает ни один производитель, рассказывает Елизавета Ковязина.

В отличие от существующих аналогов, преимущество её разработки именно в миниатюрности. Школьница признаётся, идея создания такого холодильника возникла совсем не случайно. Сейчас у девочки уже есть три заявки от предпринимателей на такой портативный холодильник.

Стоит отметить, что у 13-ти летней Лизы вообще недетские увлечения. Даже на каникулах юный инженер занимается конструированием. Инженер, техник, конструктор, фотомодель, актриса школьного театра, а ещё без пяти минут кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике.

Лизу без преувеличения можно назвать многогранной личностью. А режим дня школьницы выдержит далеко не каждый взрослый.

Во время загрузки произошла ошибка.

Елизавета Ковязина признается: «Я в 6 встаю, уроки делаю, до трех в школе. С 4 до 9 вечера на гимнастике, там я подряд в двух группах занимаюсь». Сейчас девочка мечтает попасть в список участников молодёжного технопарка Нефтяного университета. Хотя Лиза признаётся, что наукой занимается для собственного развития. А во взрослой жизни всё же планирует найти своё признание в индустрии красоты.

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