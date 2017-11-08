Уфимская школьница изобрела миниатюрный холодильник для сладостей

Девочка сейчас работает над созданием теплообменника, который можно будет использовать для изготовления портативных холодильных камер. Гульшат Валеева встретилась с юным инженером.

Холодильник, который можно взять в дорогу или установить даже в небольшом помещении. Казалось бы, такая необходимая вещь, но портативный конденсатор не предлагает ни один производитель, рассказывает Елизавета Ковязина.

В отличие от существующих аналогов, преимущество её разработки именно в миниатюрности. Школьница признаётся, идея создания такого холодильника возникла совсем не случайно. Сейчас у девочки уже есть три заявки от предпринимателей на такой портативный холодильник.

Стоит отметить, что у 13-ти летней Лизы вообще недетские увлечения. Даже на каникулах юный инженер занимается конструированием. Инженер, техник, конструктор, фотомодель, актриса школьного театра, а ещё без пяти минут кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике.

Лизу без преувеличения можно назвать многогранной личностью. А режим дня школьницы выдержит далеко не каждый взрослый.

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