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10:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербург окутал густой туман

Горожане делятся своими фотонаблюдениями.

Густой-густой туман накрыл Петербург под утро 8 ноября. Видимость была не нулевая, но близка к этому — в некоторых районах не было видно даже соседних домов, а у Исаакиевского собора, к примеру, в тумане скрылся купол.

— А из нашего окна даль туманная видна, — пишут горожане в соцсетях.

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Туманом заволокло и дворцы, и набережные, и обычные многоэтажки. А горожане снова делятся своими наблюдениями, выкладывая снимки в Интернет.

Тем временем синоптики не обещают никаких неблагоприятных явлений. Температура воздуха днем поднимется до отметки в шесть градусов тепла, ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 3−8 метров в секунду. Местами на дорогах гололедица.

Сотрудники МЧС просят автомобилистов ездить с включенными противотуманными фонарями и соблюдать дистанцию.

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