Петербург окутал густой туман

Густой-густой туман накрыл Петербург под утро 8 ноября. Видимость была не нулевая, но близка к этому — в некоторых районах не было видно даже соседних домов, а у Исаакиевского собора, к примеру, в тумане скрылся купол.

— А из нашего окна даль туманная видна, — пишут горожане в соцсетях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbOYJpqAhvr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Фрегат «Благодать», стоящий на приколе на Петровской набережной, является масштабной исторической реконструкцией трехпалубного линейного корабля конца XVIII столетия. . @kudagospb #kudagospb @piteronline #piteronline #ПетербургНаЛадони #спб #питер #утро #туман #осень #город #солнце #архитектура #ig_mood @spb_live #artofvisuals #autumn #citykillerz #saintpetersburg #photorussia @mskpit #mskpit @mysaint_p @natgeomagazineru #фотодляроссии #инстаграмнедели @citykillerz @ig_europe #ig_europe @piter.life.style #санктпетербург #river #MoodyGrams @ig_mood @msk_piter @500px @igs_world @artofvisuals @sigmarussia #fog @wonderful_places #topeuropephoto @citybestviews @topsaintpetersburgphoto #CBViews #loves_united_russia @awesome.photographers #spacewheel #travellingthroughtheworld</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Фотограф Андрей Михайлов (@andrei_mikhailov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-08T06:44:17+00:00">Ноя 7 2017 в 10:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbOYP1FFCuB/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">milk #fog #palace #park #morning #saintpetersburg #milk #view #russia #instamorning #instafog #instapiter #nature #architecturephotography #foggycity #niceweather #greyscale #питер #люблюспб #питер #туман #елагиностров #елагинпарк #утротуманное #instapark #lensculture #shotoniphone</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ostrolist (@ostrolisto) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-08T06:45:08+00:00">Ноя 7 2017 в 10:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Туманом заволокло и дворцы, и набережные, и обычные многоэтажки. А горожане снова делятся своими наблюдениями, выкладывая снимки в Интернет.

Тем временем синоптики не обещают никаких неблагоприятных явлений. Температура воздуха днем поднимется до отметки в шесть градусов тепла, ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 3−8 метров в секунду. Местами на дорогах гололедица.