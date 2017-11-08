Петербург окутал густой туман
Горожане делятся своими фотонаблюдениями.
Горожане делятся своими фотонаблюдениями.
— А из нашего окна даль туманная видна, — пишут горожане в соцсетях.
Туманом заволокло и дворцы, и набережные, и обычные многоэтажки. А горожане снова делятся своими наблюдениями, выкладывая снимки в Интернет.
Тем временем синоптики не обещают никаких неблагоприятных явлений. Температура воздуха днем поднимется до отметки в шесть градусов тепла, ветер будет дуть западный и
Сотрудники МЧС просят автомобилистов ездить с включенными противотуманными фонарями и соблюдать дистанцию.