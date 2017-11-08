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10:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

Профессор Воронежского медуниверситета Юрий Чернов удостоен высокой награды

Награды заслуженному врачу России вручили в связи с 80-летием.

Источник: Вести - Воронеж

Заслуженный врач России, бывший декан лечебного факультета и по сей день — профессор кафедры Воронежского медуниверситета Юрий Чернов получил Благодарность земли Воронежской и почётную грамоту Воронежской облдумы. Награды ему вручили в связи с 80-летием.

Именно Чернов стоял у истоков основания кафедры клинической фармакологии, которой после заведовал 28 лет. Докторскую диссертацию профессор защищал по секретной теме на базе научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины Министерства обороны. Поздравить с юбилеем заслуженного врача собрались бывшие студенты, коллеги и родственники.

— У меня были хорошие учителя в средней школе, в нашем институте и там, где я работал, в институте авиационно-космической медицины, поэтому я много очень почерпнул от своих учителей, инновационных проектов, много нового узнал. И главное, что я узнал, 80-летие — это рубеж определённый жизни, на этом жизнь не останавливается, — отметил Юрий Чернов, заслуженный врач России, профессор.

— Как учитель, в общем-то, наверное, это один из тех людей, на которых мы старались равняться, перенимали опыт его общения и опыт его работы. Естественно, это прекрасный организатор, он долгое время был деканом лечебного факультета. Руководить таким факультетом, не только студенчеством, но и преподавательским составом — это, конечно, искусство, — считает Людмила Ипполитова, депутат Воронежской областной думы.

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