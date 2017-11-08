Профессор Воронежского медуниверситета Юрий Чернов удостоен высокой награды
Награды заслуженному врачу России вручили в связи с 80-летием.
Награды заслуженному врачу России вручили в связи с 80-летием.
Заслуженный врач России, бывший декан лечебного факультета и по сей день — профессор кафедры Воронежского медуниверситета Юрий Чернов получил Благодарность земли Воронежской и почётную грамоту Воронежской облдумы. Награды ему вручили в связи с 80-летием.
Именно Чернов стоял у истоков основания кафедры клинической фармакологии, которой после заведовал 28 лет. Докторскую диссертацию профессор защищал по секретной теме на базе
— У меня были хорошие учителя в средней школе, в нашем институте и там, где я работал, в институте
— Как учитель, в