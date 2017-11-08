Профессор Воронежского медуниверситета Юрий Чернов удостоен высокой награды

Источник: Вести - Воронеж

Заслуженный врач России, бывший декан лечебного факультета и по сей день — профессор кафедры Воронежского медуниверситета Юрий Чернов получил Благодарность земли Воронежской и почётную грамоту Воронежской облдумы. Награды ему вручили в связи с 80-летием.

Именно Чернов стоял у истоков основания кафедры клинической фармакологии, которой после заведовал 28 лет. Докторскую диссертацию профессор защищал по секретной теме на базе научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины Министерства обороны. Поздравить с юбилеем заслуженного врача собрались бывшие студенты, коллеги и родственники.

— У меня были хорошие учителя в средней школе, в нашем институте и там, где я работал, в институте авиационно-космической медицины, поэтому я много очень почерпнул от своих учителей, инновационных проектов, много нового узнал. И главное, что я узнал, 80-летие — это рубеж определённый жизни, на этом жизнь не останавливается, — отметил Юрий Чернов, заслуженный врач России, профессор.