На суд по делу Улюкаева принесли коробку с деньгами

Источник: РИА "Новости"

В Замоскворецкий суд, где проходит 15-й день процесса по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, доставили коробку с деньгами, сообщили РБК приставы и адвокаты подсудимого.



Заклеенную скотчем и опечатанную картонную коробку доставил в суд следователь Александр Шевченко. «Да, вот они», — ответил он на вопрос корреспондента РБК, не деньги ли находятся в коробке.

Первоначально коробку занесли в маленькую комнату рядом с залом судебных заседаний, однако затем вынесли непосредственно в зал на виду у журналистов. Через несколько минут ее положили на бок и накрыли непрозрачным полиэтиленовым пакетом, чтобы никто не мог прочесть надписи на печатях.

Впоследствии коробку вскрыли, а лежащие внутри пачки долларов выложили на стол. «У стороны обвинений нет сомнений, что это именно тот объем денежных средств, который указан в деле. Если они есть у стороны защиты, предлагаем заявить о них позже», — сказал прокурор Павел Филипчук.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятки в $2 млн за положительное заключение Минэкономразвития, с помощью которого нефтяная компания могла выкупить у государства пакет акций «Башнефти».

По данным СК, 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан с поличным при получении $2 млн.