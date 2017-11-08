Финальную точку в «земельном» прецеденте поставили в Хабаровском крае

Источник: Reuters

Хабаровск, 8 ноября, AmurMedia.

Поставлена финальная точка в деле, которое удалось завершить министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики правительства Хабаровского края и краевому Фонду имущества. С 8 ноября 2017 года открыт прием заявок на аукцион по продаже земельного участка для сельскохозяйственного производства площадью 11 тысяч кв. метров, сообщили ИА AmurMedia в Фонде имущества Хабаровского края.

Именно этот надел был изъят по суду властями Хабаровского края у собственника, так как участок простаивал и не использовался. Это прецедент в Хабаровском крае, когда удалось доказать, что земля не работает, вернуть ее в казну региона и вновь выставить на торги.

Законодатель прописал непростую схему по отчуждению таких земель в собственность казны. Но впервые это удалось сделать.