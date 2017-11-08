Финальную точку в «земельном» прецеденте поставили в Хабаровском крае
Специалистам удалось доказать, что земля не работает, вернуть ее в казну региона и вновь выставить на торги.
Специалистам удалось доказать, что земля не работает, вернуть ее в казну региона и вновь выставить на торги.
Хабаровск, 8 ноября, AmurMedia.
Поставлена финальная точка в деле, которое удалось завершить министерству инвестиционной и
Именно этот надел был изъят по суду властями Хабаровского края у собственника, так как участок простаивал и не использовался. Это прецедент в Хабаровском крае, когда удалось доказать, что земля не работает, вернуть ее в казну региона и вновь выставить на торги.
Законодатель прописал непростую схему по отчуждению таких земель в собственность казны. Но впервые это удалось сделать.
Подобная судебная практика в Хабаровском крае будет продолжена. Необходимо осваивать земли сельскохозяйственного назначения, так как в Хабаровском крае их не так много — 374 тысяч гектаров. Из них в собственности региона — 90 тысяч га.