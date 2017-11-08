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11:08 (мск), источник: РИА Новости

Первый канал будет транслировать «Евровидение-2018»

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Первый канал будет транслировать песенный конкурс «Евровидение-2018», который пройдет в мае в Лиссабоне.

Источник: Reuters

«В пресс-релизе, выпущенном португальской стороной, зафиксировано, что показывать “Евровидение-2018” в России будет Первый канал», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

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Ранее стало известно, что в список участников конкурса вошли представители 42 стран, в том числе России.

«Евровидение-2017» прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

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2 августа© Ньюстюб
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