Первый канал будет транслировать «Евровидение-2018»

«В пресс-релизе, выпущенном португальской стороной, зафиксировано, что показывать “Евровидение-2018” в России будет Первый канал», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

«Евровидение-2017» прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.