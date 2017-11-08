Первый канал будет транслировать «Евровидение-2018»
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Первый канал будет транслировать песенный конкурс «Евровидение-2018», который пройдет в мае в Лиссабоне.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Первый канал будет транслировать песенный конкурс «Евровидение-2018», который пройдет в мае в Лиссабоне.
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Ранее стало известно, что в список участников конкурса вошли представители 42 стран, в том числе России.
«Евровидение-2017» прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года