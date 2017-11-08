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11:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В школьных столовых Красноярска могут начать принимать банковские карты

С 9 ноября по 28 декабря взрослые смогут озвучить свои предложения по улучшению питания.

Родители и ученики смогут внести предложения по изменению блюд в школьных столовых, а также высказать свое мнение по поводу внедрения безналичного расчета. С 9 ноября по 28 декабря в учебных учреждениях начнутся масштабные опросы, которые коснутся качества питания в красноярских школах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Родители и ученики смогут оценить качество блюд, сообщить о фактах нарушения норм СанПиНа в школьных пищеблоках, инициировать проверку в том или ином образовательном учреждении, высказать свое мнение относительно ценовой политики организаторов питания, выйти с предложениями об изменении оформления столовой, внедрении практики безналичного расчета», — прокомментировала руководитель управления образования Татьяна Ситдикова.

Все собранные данные будут систематизированы и обобщены. Результатом работы должны стать позитивные изменения в сфере школьного питания. Оставить свое мнение можно по телефону 226−13−56, на сайте мэрии, а также в школах.

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