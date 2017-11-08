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11:45 (мск), источник: AmurMedia.ru

Глава Минкульта Хабаровского края: очередь в музей — хорошо, но «Гродековка» не справилась

Александр Федосов прокомментировал локальный ажиотаж в День открытых дверей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 8 ноября, AmurMedia.

Нарастающая популярность музеев в Хабаровске и регионе — безусловно, позитивное явление. Но учреждения должны быть готовы к наплыву посетителей и грамотно работать с людьми. В противном случае каждый музей рискует получить такую же проблему, как Гродековский в минувшие выходные, рассказал корр. ИА AmurMedia министр культуры Хабаровского края Александр Федосов.

Как сообщало информагенство, в День открытых дверей сотрудники краевого музея им. Н. И. Гродекова столкнулись с небывалым ажиотажем. Толпы хабаровчан часами простаивали в очереди, чтобы попасть в выставочные залы. Сотрудники учреждения отменили традиционную программу выходного дня, чтобы принять всех желающих. Представитель «Гродековки» в беседе с корр. ИА AmurMedia сообщила, что такое количество горожан — почти три тысячи человек — атаковали музей впервые. А вот министр культуры Александр Федосов посчитал, что учреждение просто не справилось с потоком гостей.

— Ситуация действительно имела место быть, и мы сегодня как раз разбирали этот случай на совещании. Потому что в художественном музее было все в порядке: там отлажена и урегулирована система пропуска. А в Гродековском музее накануне отработали Ночь искусства. Сотрудники вышли на следующий день на работу, не зная, что будет столько посетителей. Было прохладно, каникулы, выходной день — люди пошли в музей с детьми. Я считаю, что здесь не совсем удачно сработала администрация музея. Я сегодня дал задание, чтобы сделали несколько тренировок на всякий случай. Музеи сегодня очень востребованы — с каждым разом у нас будет все больше и больше народа. Тут две стороны одной медали. С одной стороны, хорошо, что есть очереди и люди пошли в музей. С другой стороны — Гродековский музей, конечно же, не справился с этим. У нас это первый такой был случай, мы обратили внимание. Отработаем ситуацию и, я надеюсь, в дальнейшем такого не допустим, — прокомментировал глава регионального минкульта.

Информагентство сообщало, что сотрудники Гродековского музея объяснили неожиданный наплыв посетителей рассылкой в WhatsApp от неизвестного источника. Бесплатный вход в культурное учреждение доступен для детей до 16 лет, студентам по определенным дням, а также во время акций, которые проводятся несколько раз в год. Поэтому небывалый ажиотаж и огромные очереди вряд ли связаны с тем, что жители Хабаровска падки на халяву. А вот к уровню организации и контроля подобных мероприятий — прежде всего, со стороны минкульта — остается много вопросов.

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