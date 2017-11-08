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12:00 (мск), источник: АиФ Казань

Писатели Татарстана просят русских литераторов помочь в сохранении языка

Писатели Татарстана попросили русских литераторов помочь в решении проблемы с изучением татарского языка в школах республики, письмо размещено на сайте союза писателей РТ.

Источник: Аргументы и факты

Татарские литераторы пишут, что в национальных республиках сегодня происходит процесс вытеснения родных языков из сферы общего образования. При этом, по их словам, ни в одной стране государственный язык не изучается добровольно.

«Тем не менее, в нашей республике вмешательство государственных правоохранительных органов направлено к снижению статуса государственного татарского языка. Пользуясь нездоровой ситуацией возникшей вокруг школ, некоторые родители, не желающие заниматься законным образованием своих детей и прилагать усилия к изучению государственных языков, стали призывать к отказу от изучения татарского языка. Это привело к политизации вопроса, напряженности и даже расколу в обществе. Возникла реальная угроза стабильным устоям и толерантности в нашей многонациональной республике, существовавшим у нас на протяжении многих десятилетий. Мир и взаимопонимание между народами, конфессиями, культурами, царившие до сего времени в Татарстане, были предметом нашей особой гордости», — говорится в письме.

Писатели отмечают, что в республике уделяется большое внимание изучению русского языка, о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ.

«Это позволяет утверждать, что в Татарстане изучению русского языка уделяется большое внимание, количество часов соответствует образовательным стандартам. Живущие в республике татары в большинстве своем прекрасно владеют русским языком, а вот число тех, кто утерял родной татарский, растет из года в год», — говорится в обращении.

Татарские писатели просят русских литераторов не оставаться равнодушными и не молчать.

«Всем нам вместе, сообща, следует выработать единые позиции и способы сохранения и развития нашего главного богатства — разноцветья многонационального языкового поля, противостоять необдуманным, разрушительным силам, ведущим к языковому обнищанию народов России, разжиганию межнационального пожара. Языки, литература, культура в целом должны развиваться в тесном взаимодействии. Так ведь и было всегда — мы переводили произведения друг друга на свои родные языки, издавали книги, устраивали “круглые” столы, фестивали, дни поэзии, творческие вечера… Только в мире и согласии, взаимодействии и взаимопомощи мы сможем возделывать наше общее культурное поле», — пишут литераторы.

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