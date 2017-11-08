В Ростовской области создадут концепцию государственной национальной политики региона

«Представленная на конгрессе концепция государственной национальной политики Ростовской области вынесена на общественное обсуждение, утвердить ее должны до конца года», — говорится в сообщении.

В обсуждении вопросов межнациональных отношений на пяти тематических площадках конгресса, прошедшего в Ростове-на-Дону в День народного единства, участвовали более 1500 представителей из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В их числе депутаты, делегаты от этнокультурных, религиозных, молодежных и общественных организаций, муниципальных образований Дона, ученые, педагоги и журналисты.

«Исторически донская земля — территория добрососедского проживания представителей более чем 150 народов и этнических групп. На Дону 80% участников социологических опросов положительно оценивают состояние межэтнических отношений», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев на открытии форума.

По информации пресс-службы, в регионе создана правовая база, регулирующая межнациональную сферу, и завершена работа над системой мониторинга межнациональных отношений. В текущем году Ростовская область получила из федерального бюджета более 15,5 млн рублей на поддержку инициатив в сфере межэтнических отношений. Около 8 млн рублей бюджетной помощи впервые направлено 12 донским национально-культурным объединениям, которые занимаются значимыми социальными проектами.

«Только опираясь на традиции добрососедства можно и впредь успешно решать непростые задачи, которые ставит перед нами время. Важнейшим условием сохранения национального единства является этнокультурный диалог, основанный на признании самоценности каждого из народов Дона», — заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, выступивший на мероприятии.