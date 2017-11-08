В Красноярске за период НМУ зафиксировано 16 источников загрязнения

16 источников загрязнения воздуха и три факта сжигания отходов зафиксировали в Министерстве экологии и рационального природопользования за последний период НМУ в Красноярске.

Режим НМУ в краевом центре был объявлен с 19.00 1 ноября до 7.00 4 ноября 2017 года. За это время около полутора сотен красноярцев сообщили о дымке и неприятном запахе в воздухе. Звонки поступали из всех районов города, но лидирует Советский.

Передвижная эколаборатория работала в круглосуточном режиме. За трое суток провели 11 рейдов, в ходе которых выявили 16 источников загрязнения и 3 факта сжигания отходов.

При этом экстремально высокого уровня загрязнения чиновники не нашли, всего 2−3 ПДК по диоксиду и оксиду азота, взвешенным частицам (пыли), гидрохлоридам.