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12:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Средний Урал подарил Дагестану 40 тысяч вакцин от полиомиелита

На очереди Чечня.

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область отправила в Дагестан 40 000 вакцин против полиомиелита. Об этом «Уралинформбюро» сообщил пресс-секретарь минздрава Среднего Урала Константин Шестаков.

В августе 2017 года южная республика столкнулась с трудностями в поставке медикаментов. В Свердловской области дефицита не было, по согласованию между регионами вакцины отправили на Кавказ. Сейчас еще одна подобная партия готовится к отправке в Чечню.

«Мы в одной стране живем. Нужно делиться. С нами тоже делятся, когда нам нужно, но в этом году у нас никакого дефицита нет», — добавил Шестаков.

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