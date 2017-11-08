Средний Урал подарил Дагестану 40 тысяч вакцин от полиомиелита
На очереди Чечня.
На очереди Чечня.
Свердловская область отправила в Дагестан 40 000 вакцин против полиомиелита. Об этом «Уралинформбюро» сообщил
В августе 2017 года южная республика столкнулась с трудностями в поставке медикаментов. В Свердловской области дефицита не было, по согласованию между регионами вакцины отправили на Кавказ. Сейчас еще одна подобная партия готовится к отправке в Чечню.
«Мы в одной стране живем. Нужно делиться. С нами тоже делятся, когда нам нужно, но в этом году у нас никакого дефицита нет», — добавил Шестаков.