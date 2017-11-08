Средний Урал подарил Дагестану 40 тысяч вакцин от полиомиелита

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область отправила в Дагестан 40 000 вакцин против полиомиелита. Об этом «Уралинформбюро» сообщил пресс-секретарь минздрава Среднего Урала Константин Шестаков.

В августе 2017 года южная республика столкнулась с трудностями в поставке медикаментов. В Свердловской области дефицита не было, по согласованию между регионами вакцины отправили на Кавказ. Сейчас еще одна подобная партия готовится к отправке в Чечню.