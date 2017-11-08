Схему движения по кольцам меняют в Новосибирске
Круговое движение в приоритете. С сегодняшнего дня кольцо на нерегулируемых перекрёстках — главная дорога.
Круговое движение в приоритете. С сегодняшнего дня кольцо на нерегулируемых перекрёстках — главная дорога.
Другие знаки приоритета на таких участках не действуют. Но оказалось, что даже в ГИБДД области — надзорном органе, который следит за выполнением правил — не знают, сколько теперь колец есть в Новосибирске.
Михаил Сафонов, Начальник отделения по исполнению административного законодательства УГИБДД МВД РФ по Новосибирской области: «Нет количества, это первый вопрос. Второй вопрос в том, что с сегодняшнего дня вступили в силу вышеуказанные изменения, то есть соответственно их количество может поменяться. Поэтому по городу Новосибирску рекомендую обратиться в мэрию города Новосибирска».
О том, что работы по замене знаков проводят, мэрия сообщила днем. Из 17-ти объектов на 4-х указатели успели заменить до полудня. Остальные ждут своей очереди.