В ноябре Омскую область завалит снегом
А к выходным в регионе резко похолодает. Синоптики рассказали, какими будут оставшиеся дни ноября.
А к выходным в регионе резко похолодает. Синоптики рассказали, какими будут оставшиеся дни ноября.
Сегодня на
Метеорологи прогнозируют: ноябрь-2017 будет более снежным, чем обычно. Разгребать сугробы не придётся разве что жителям Тарского и Седельниковского районов.
Наталия Криворучко, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
— В ноябре месячное количество осадков по Омской области будет больше нормы. И только по
Насколько снежной окажется календарная зима, метеорологи предсказать не могут. Наука пока не позволяет делать точные прогнозы осадков на длительный период.
Зато уже известно, что завтра начнёт валить снег, а послезавтра заметно похолодает.
Наталия Криворучко:
— К концу недели к нам подходит циклон. Мы ждём
Омские синоптики констатируют: технически в ноябре уже началась зима, потому что устоялись температуры ниже нуля. Снег не растает до весны: Омскую область окутал постоянный снежный покров.