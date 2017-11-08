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11:57 (мск), источник: Om1.ru

В ноябре Омскую область завалит снегом

А к выходным в регионе резко похолодает. Синоптики рассказали, какими будут оставшиеся дни ноября.

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Сегодня на пресс-конференции в «МКР-Медиа» глава Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко сообщила, какая погода ждёт омичей в оставшиеся три четверти ноября.

Метеорологи прогнозируют: ноябрь-2017 будет более снежным, чем обычно. Разгребать сугробы не придётся разве что жителям Тарского и Седельниковского районов.

Наталия Криворучко, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:

— В ноябре месячное количество осадков по Омской области будет больше нормы. И только по северо-востоку — около нормы. В конце октября и в начале ноября основное количество осадков выпало в центральной части и по югу области. Север области был в небольших осадках. Кое-где их вообще не было.

Насколько снежной окажется календарная зима, метеорологи предсказать не могут. Наука пока не позволяет делать точные прогнозы осадков на длительный период.

Зато уже известно, что завтра начнёт валить снег, а послезавтра заметно похолодает.

Наталия Криворучко:

 — К концу недели к нам подходит циклон. Мы ждём 9—10 ноября осадки до умеренных. После того, как циклон уйдёт от нас, 10—11 ноября температура начнёт понижаться. Наиболее холодная ночь у нас будет 11 ноября. Мы прогнозируем, что ночью будет 10−15 градусов мороза. Конечно, по сравнению с сегодняшним днём, это существенное понижение. Ночь 12 ноября будет уже потеплее: появится циклон.

Омские синоптики констатируют: технически в ноябре уже началась зима, потому что устоялись температуры ниже нуля. Снег не растает до весны: Омскую область окутал постоянный снежный покров.

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