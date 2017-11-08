В Боброве художники впервые провели открытый пленэр
На улицы города вышли около 20 мастеров.
На улицы города вышли около 20 мастеров.
Художники Бобровского народного клуба «Творчество» впервые провели открытый пленэр во вторник, 7 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила директор Бобровского районного краеведческого музея Елена Степанова в среду, 8 ноября.
Для пленэра участники выбрали новый пешеходный бульвар города. Художники рисовали, а горожане наблюдали.
Возле хреновского художника Александра Богданова собрались дети. Александр позволил ребятам сделать несколько штрихов на картине. Преподаватели школы искусств Юлия Матюхина и Татьяна Поленникова пришли сами и привели учеников. Викторию Канивец и Ирину Лазареву, воспитанниц Юлии Матюхиной, привлек дом постройки XIX века.
— У меня возникло впечатление, что я перенеслась на два столетия назад. Хочу отобразить мое настроение и общую атмосферу бульвара в работе, — поделилась впечатлениями с корреспондентом РИА «Воронеж» Виктория Канивец.
Павел Смирных из Лисок впервые рисовал Бобров. Сергей Логвинов приехал из Бутурлиновки.
— Я рад встретиться с бобровскими коллегами. Живу в другом городе, но люблю Бобров и являюсь членом народного клуба «Творчества». Встречаясь с художниками, мы общаемся, делимся секретами мастерства, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Сергей Логвинов.
На мероприятие собрались около 20 членов клуба и гостей из других городов области.
— Хочется надеяться, что подобные встречи на пешеходном бульваре и музее станут доброй традицией. Возможно, пешеходный бульвар станет сосредоточением для людей искусства, — отметила директор краеведческого музея Елена Степанова.