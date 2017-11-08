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11:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Боброве художники впервые провели открытый пленэр

На улицы города вышли около 20 мастеров.

Художники Бобровского народного клуба «Творчество» впервые провели открытый пленэр во вторник, 7 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила директор Бобровского районного краеведческого музея Елена Степанова в среду, 8 ноября.

Для пленэра участники выбрали новый пешеходный бульвар города. Художники рисовали, а горожане наблюдали.

Возле хреновского художника Александра Богданова собрались дети. Александр позволил ребятам сделать несколько штрихов на картине. Преподаватели школы искусств Юлия Матюхина и Татьяна Поленникова пришли сами и привели учеников. Викторию Канивец и Ирину Лазареву, воспитанниц Юлии Матюхиной, привлек дом постройки XIX века.

— У меня возникло впечатление, что я перенеслась на два столетия назад. Хочу отобразить мое настроение и общую атмосферу бульвара в работе, — поделилась впечатлениями с корреспондентом РИА «Воронеж» Виктория Канивец.

Павел Смирных из Лисок впервые рисовал Бобров. Сергей Логвинов приехал из Бутурлиновки.

— Я рад встретиться с бобровскими коллегами. Живу в другом городе, но люблю Бобров и являюсь членом народного клуба «Творчества». Встречаясь с художниками, мы общаемся, делимся секретами мастерства, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Сергей Логвинов.

На мероприятие собрались около 20 членов клуба и гостей из других городов области.

— Хочется надеяться, что подобные встречи на пешеходном бульваре и музее станут доброй традицией. Возможно, пешеходный бульвар станет сосредоточением для людей искусства, — отметила директор краеведческого музея Елена Степанова.

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