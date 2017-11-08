Стала известна судьба лебедей из парка Гагарина

Как сообщили ProGorodSamara.ru в администрации Самары, пернатые сейчас в специальных теплых помещениях парка «50 лет Октября», где за ними внимательно следят и плотно кормят.

— Сейчас лебеди уже покинули парк Гагарина и вернулись на привычное место замовки — парк «50 лет Октября», где продолжается реконструкция. Так как их домики пока не готовы, птицы находятся в специальном теплом помещении. Самое главное, что лебедям ничего не грозит и они будут жить, — заявили в администрации.