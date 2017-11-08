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13:26 (мск), источник: Индикатор

Подтверждена роль цинка в развитии сахарного диабета второго типа

Ученые выявили связь между изменением концентрации микроэлементов, в частности цинка, и возникновением предиабета — состояния, предшествующего заболеванию.

Полученные данные позволяют предположить, что нарушения обмена цинка играют важную роль в развитии недуга. Результаты работы сотрудников РУДН и ЯрГУ имени П. Г. Демидова опубликованы в Journal of Trace Elements in Medicine and Biology.

Сахарный диабет второго типа — хроническое заболевание обмена веществ, широко распространенное во всем мире (больные составляют около 6% человечества). Это состояние характеризуется повышенным содержанием глюкозы в крови из-за неспособности тканей «захватить» и утилизировать ее. Среди особенностей этого типа диабета можно назвать то, что поджелудочная железа вырабатывает достаточное количество инсулина (гормон, заставляющий клетки организма поглощать глюкозу из крови), однако ткани не отвечают на его сигналы.

Сахарным диабетом второго типа больше всего рискуют заболеть люди старше 45 лет. В связи с серьезными гормональными перестройками, особой опасности подвержены женщины в постменопаузе — завершающей стадии климакса. В эксперименте участвовало 180 представительниц именно этой группы, как здоровые, так и находящиеся в предиабетическом состоянии.

«Основой работы явились существующие данные о роли отдельных микроэлементов (цинк, хром, ванадий) в передаче сигнала инсулина. В то же время считается, что ряд токсичных металлов (кадмий, ртуть) способствует развитию инсулинорезистентности (невосприимчивости тканей к действию гормона инсулина) и, впоследствии, сахарного диабета», — рассказывает один из авторов статьи, сотрудник РУДН Алексей Тиньков.

Сейчас недостаточно хорошо изучен вопрос о том, служат ли нарушения обмена микроэлементов причиной инсулинорезистентности. Новые экспериментальные данные дают основания полагать, что определенная связь существует: согласно результатам исследования, концентрации большинства исследуемых микроэлементов постоянны, однако в случае цинка его количество в сыворотке крови женщин с предиабетом снижается на 10%. Известно, что этот элемент играет важную роль в синтезе инсулина бета-клетками поджелудочной железы, а также усиливает восприимчивость тканей организма к этому гормону.

«Результаты исследования подчеркивают важность изучения обмена цинка при развитии сахарного диабета. Более того, мы предполагаем, что оценка обеспеченности организма этим металлом может свидетельствовать о риске возникновения заболевания, а также о потенциале применения цинксодержащих препаратов в качестве профилактической меры», — резюмирует Алексей Тиньков.

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