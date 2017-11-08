Подтверждена роль цинка в развитии сахарного диабета второго типа
Ученые выявили связь между изменением концентрации микроэлементов, в частности цинка, и возникновением предиабета — состояния, предшествующего заболеванию.
Ученые выявили связь между изменением концентрации микроэлементов, в частности цинка, и возникновением предиабета — состояния, предшествующего заболеванию.
Полученные данные позволяют предположить, что нарушения обмена цинка играют важную роль в развитии недуга. Результаты работы сотрудников РУДН и ЯрГУ имени П. Г. Демидова опубликованы в Journal of Trace Elements in Medicine and Biology.
Сахарный диабет второго типа — хроническое заболевание обмена веществ, широко распространенное во всем мире (больные составляют около 6% человечества). Это состояние характеризуется повышенным содержанием глюкозы в крови
Сахарным диабетом второго типа больше всего рискуют заболеть люди старше 45 лет. В связи с серьезными гормональными перестройками, особой опасности подвержены женщины в постменопаузе — завершающей стадии климакса. В эксперименте участвовало 180 представительниц именно этой группы, как здоровые, так и находящиеся в предиабетическом состоянии.
«Основой работы явились существующие данные о роли отдельных микроэлементов (цинк, хром, ванадий) в передаче сигнала инсулина. В то же время считается, что ряд токсичных металлов (кадмий, ртуть) способствует развитию инсулинорезистентности (невосприимчивости тканей к действию гормона инсулина) и, впоследствии, сахарного диабета», — рассказывает один из авторов статьи, сотрудник РУДН Алексей Тиньков.
Сейчас недостаточно хорошо изучен вопрос о том, служат ли нарушения обмена микроэлементов причиной инсулинорезистентности. Новые экспериментальные данные дают основания полагать, что определенная связь существует: согласно результатам исследования, концентрации большинства исследуемых микроэлементов постоянны, однако в случае цинка его количество в сыворотке крови женщин с предиабетом снижается на 10%. Известно, что этот элемент играет важную роль в синтезе инсулина
«Результаты исследования подчеркивают важность изучения обмена цинка при развитии сахарного диабета. Более того, мы предполагаем, что оценка обеспеченности организма этим металлом может свидетельствовать о риске возникновения заболевания, а также о потенциале применения цинксодержащих препаратов в качестве профилактической меры», — резюмирует Алексей Тиньков.