В Школе-студии МХАТ не будут запрещать студентам ставить спектакль с обнаженным актером

Здание МХТ им.Чехова | Источник: Агентство «Москва»

«Это самостоятельная работа студентов, ее играли на “Пятницах в Пушкинском музее”. Еще она игралась на Ночи искусств, на Ночи театра. Это такая работа без определенного места жительства. Надеюсь, она будет ставиться где-то еще, я не буду запрещать ставить ее, мы хотим сохранить эту работу», — сказал Брусникин.

Он также отметил, что появление на сцене остановившего спектакль преподавателя Театрального института им. Щукина Владимира Поглазова могло бы стать «частью постановки», если бы студенты не «растерялись».

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Просто язык этот не очень понятен Щукинскому училищу, но что делать — пусть образовываются немножко, узнают о том, кто такие эти авторы, что такое обэриуты, дадаизм, пусть узнают о каких-то проблемах, интересуются. Дмитрий Брусникин Руководитель мастерской Школы-студии МХАТ

В то же время он отметил, что сам на постановке не был.