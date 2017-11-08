В Школе-студии МХАТ не будут запрещать студентам ставить спектакль с обнаженным актером
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«Это самостоятельная работа студентов, ее играли на “Пятницах в Пушкинском музее”. Еще она игралась на Ночи искусств, на Ночи театра. Это такая работа без определенного места жительства. Надеюсь, она будет ставиться
Он также отметил, что появление на сцене остановившего спектакль преподавателя Театрального института им. Щукина Владимира Поглазова могло бы стать «частью постановки», если бы студенты не «растерялись».
Просто язык этот не очень понятен Щукинскому училищу, но что делать — пусть образовываются немножко, узнают о том, кто такие эти авторы, что такое обэриуты, дадаизм, пусть узнают о каких-то проблемах, интересуются.
В то же время он отметил, что сам на постановке не был.
Ранее СМИ сообщили о том, что во время фестиваля «Подиум» педагог Театрального института им. Щукина Поглазов с криками «Вы втаптываете театр в грязь!» сорвал постановку спектакля «Янко круль Албанский»