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12:00 (мск), источник: АиФ Иркутск

Российский скульптор Евгений Скачков создаёт в Иркутске памятник Евтушенко

Скульптуру поставят на родине поэта.

Памятник поэту Евгению Евтушенко создает известный скульптор Евгений Скачков. Как стало известно корреспонденту «АиФ-Иркутск», скульптура будет установлена на родине писателя — в Зиме, на площади рядом со школой, где он успел поучиться до возвращения в Москву в 1944 году.

Работу над созданием монумента Евгений Скачков ведет уже полгода. В центре мастерской художника на улице Халтурина уже выросла глиняная статуя поэта высотой 2,5 метра и весом 1,5 тонны. Её конечный вариант будет тяжелее, потому что скульптуру отольют из бетона.

Из рук скульптора родился застывший Евтушенко, признающийся в любви к малой родине.

«От своего сердца он протягивает руку землякам, словно обозначая невидимую связь, — прокомментировал корреспонденту «АиФ-Иркутск» свой замысел Евгений Иванович. Он впервые увидел поэта молодым, когда тот приезжал на Красноярскую ГЭС. Сам будущий скульптор работал тогда на её строительстве.

Точной даты установки памятника нет, художник планирует закончить скульптуру к Новому году.

Справка:

Евгений Скачков автор 7-метровой скульптуры всадника на коне, установленная на въезде в Усть-Ордынский округ. Создал в Приангарье десятки мемориальных комплексов и досок, его барельефы украшают фасады многих зданий Иркутска (например, областной администрации и Дворца спорта, «Белого дома», железнодорожного вокзала, драмтеатра и т. д.).

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