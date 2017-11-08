Грузовикам и тихоходам запретили ездить по Новосибирску с 8 ноября

С сегодняшнего дня в Новосибирске ограничили движение большегрузного транспорта. С 8 по 26 ноября в Новосибирске введено временное ограничение движения транспортных средств, относящихся к числу большегрузов или имеющих максимальную скорость движения не более 30 км/ч. Ограничения будут действовать ежедневно с 7.00 до 10.00 часов и с 16.00 до 20.00 часов.

По словам начальника Госавтоинспекции Новосибирска Евгения Маслюка, эта мера позволит увеличить пропускную способность городских дорог в часы пик для пассажирского и легкового транспорта, а также повысит уровень безопасности движения.

«Большегрузные и тихоходные машины в условиях переменчивой погоды движутся с минимальной скоростью, — говорит Евгений Маслюк. — По этой причине в Новосибирске происходят заторы и аварийные ситуации».