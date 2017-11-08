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11:50 (мск), источник: VN.ru

Грузовикам и тихоходам запретили ездить по Новосибирску с 8 ноября

В связи с ограничением движения большегрузного транспорта на основных магистралях, в том числе городских мостах, установлены новые соответствующие дорожные знаки. Водителям необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

С сегодняшнего дня в Новосибирске ограничили движение большегрузного транспорта. С 8 по 26 ноября в Новосибирске введено временное ограничение движения транспортных средств, относящихся к числу большегрузов или имеющих максимальную скорость движения не более 30 км/ч. Ограничения будут действовать ежедневно с 7.00 до 10.00 часов и с 16.00 до 20.00 часов.

По словам начальника Госавтоинспекции Новосибирска Евгения Маслюка, эта мера позволит увеличить пропускную способность городских дорог в часы пик для пассажирского и легкового транспорта, а также повысит уровень безопасности движения.

«Большегрузные и тихоходные машины в условиях переменчивой погоды движутся с минимальной скоростью, — говорит Евгений Маслюк. — По этой причине в Новосибирске происходят заторы и аварийные ситуации».

Добавим, что сегодня же, 8 ноября, в России вступили в силу новые правила дорожного движения, касающиеся проезда перекрестков с круговым движением. Отныне приоритет здесь будут иметь водители, которые движутся непосредственно по кругу. Другим водителям придется им уступать.

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