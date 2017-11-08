В 2018 году в Омске реанимируют два троллейбусных маршрута
Вновь запустят маршруты № 1 и № 14.
Вновь запустят маршруты № 1 и № 14.
Два троллейбусных маршрута реанимируют в Омске в 2018 году. Об этом сообщает
В 2018 году в связи с вводом новой маршрутной сети, которую за 2 млн рублей разрабатывал
Отметим, что электрический транспорт развивается в Омске уже не первое десятилетие. Так, и история трамвайного движения в городе насчитывает 81 год, троллейбусного — 62 года.
«В настоящее время общая протяженность омских трамвайных и троллейбусных маршрутов составляет соответственно 77,4 км и 157 км, — сообщил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.—Электрический транспорт — один из самых надежных и востребованных горожанами. За год 6 трамвайными и 9 троллейбусными маршрутами перевозится более 24 миллионов пассажиров».
Напомним, что первый трамвай запустили в Омске 7 ноября 1936 года. тогда он ходил от сада ВЦСПС (сейчас здесь находится КДЦ «Маяковский») до железнодорожного вокзала. Первый троллейбус запустили в нашем городе 5 ноября 1955 года. Он соединил управление Омской железной дороги и городок Водников.