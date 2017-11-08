В 2018 году в Омске реанимируют два троллейбусных маршрута

Два троллейбусных маршрута реанимируют в Омске в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

В 2018 году в связи с вводом новой маршрутной сети, которую за 2 млн рублей разрабатывал Санкт-Петербургский университет, в Омске вновь заработают два троллейбусных маршрута. Троллейбус № 1 свяжет микрорайон №Юбилейный и ЖД вокзал, а маршрут под номером 14 — микрорайон завода Попова и посёлок Солнечный.

Отметим, что электрический транспорт развивается в Омске уже не первое десятилетие. Так, и история трамвайного движения в городе насчитывает 81 год, троллейбусного — 62 года.

«В настоящее время общая протяженность омских трамвайных и троллейбусных маршрутов составляет соответственно 77,4 км и 157 км, — сообщил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.—Электрический транспорт — один из самых надежных и востребованных горожанами. За год 6 трамвайными и 9 троллейбусными маршрутами перевозится более 24 миллионов пассажиров».