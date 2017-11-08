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12:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Каменке во дворе микрорайона построят храм

Работы планируют начать весной 2018 года.

Храм во имя святых исповедников и новомучеников Церкви Русской построят в поселке Каменка. Епископ Россошанский и Острогожский Андрей освятил место постройки в микрорайоне на улице Народной в пятницу, 3 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава администрации Каменского городского поселения Николай Бочарников во вторник, 7 ноября.

Храм построят во дворе одного из жилых домов. Среди жителей возникли споры, так как на этом месте планировали установить детскую площадку.

По словам заместителя главы администрации Каменского городского поселения Николая Бочарникова, сход граждан провели в четверг, 2 ноября. Большинство присутствующих одобрили строительство церкви. Детскую игровую площадку обустроят на территории, прилегающей к церкви. Работы начнут весной 2018 года.

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