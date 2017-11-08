В Каменке во дворе микрорайона построят храм

Храм во имя святых исповедников и новомучеников Церкви Русской построят в поселке Каменка. Епископ Россошанский и Острогожский Андрей освятил место постройки в микрорайоне на улице Народной в пятницу, 3 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава администрации Каменского городского поселения Николай Бочарников во вторник, 7 ноября.

Храм построят во дворе одного из жилых домов. Среди жителей возникли споры, так как на этом месте планировали установить детскую площадку.