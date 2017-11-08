Самарские осужденные посоревновались в православной иконописи

На днях в УФСИН России по Самарской области был проведен предварительный этап конкурса православной иконописи осужденных «Канон».

Мероприятие было организовано в соответствии с обращением председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению Русской Православной Церкви епископа Красногорского Иринарха, а также в рамках проведения Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением».

В отборе конкурсных работ приняли участие заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Артур Маливанчук, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский, руководитель отдела по тюремному служению Самарской и Тольяттинской митрополии протоиерей Георгий, настоятель храма в честь Собора Самарских святых Иерей Андрей и другие.