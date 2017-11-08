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12:08 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарские осужденные посоревновались в православной иконописи

УФСИН России по Самарской области провел очередной конкурс для заключенных. На этот раз они показали себя в живописи.

На днях в УФСИН России по Самарской области был проведен предварительный этап конкурса православной иконописи осужденных «Канон».

Мероприятие было организовано в соответствии с обращением председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению Русской Православной Церкви епископа Красногорского Иринарха, а также в рамках проведения Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением».

В отборе конкурсных работ приняли участие заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Артур Маливанчук, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский, руководитель отдела по тюремному служению Самарской и Тольяттинской митрополии протоиерей Георгий, настоятель храма в честь Собора Самарских святых Иерей Андрей и другие.

Всего на конкурс было представлено десять работ, две из которых пришлись по вкусу авторитетным членам жюри. Именно они будут направлены в Москву для участия в следующем этапе всероссийского конкурса.

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