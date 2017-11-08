Исковое заявление нижегородки к своему экс-супругу с требованием вернуть ей кота оставлено без рассмотрения

Следует отметить, что согласно абз.7 ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову. Поскольку стороны дважды не явились в судебное заседание 13 октября и 3 ноября 2017 года, о разбирательстве дела в свое отсутствие не просили, гражданское дело оставлено без рассмотрения.