Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россияне возмутились из-за нового «Евровидения»
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
Из-за узнавшей об измене мужа экстренно посадили самолет
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Ах, какие ножки: Климова в стиле Монро затмила Джоли - поклонники
Миронов о том зачем Собчак назвала Крым украинским
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
12Усыпальница у Кремлевской стены
12:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Исковое заявление нижегородки к своему экс-супругу с требованием вернуть ей кота оставлено без рассмотрения

Как информирует объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области,   женщина уверяла, что бывший муж не надлежащим образом ухаживает за животным. По заявлению гражданки кот ее собственность и следовательно, должен быть ей возвращен.

Следует отметить, что согласно абз.7 ст. 222 ГПК РФ суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову.   Поскольку стороны дважды не явились в судебное заседание 13 октября и 3 ноября 2017 года, о разбирательстве дела в свое отсутствие не просили, гражданское дело оставлено без рассмотрения.   

Определение не вступило в законную силу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На суд по делу Улюкаева принесли два миллиона долларов
Главу крымского УФАС нашли мертвым
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Первый канал будет транслировать «Евровидение-2018»
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Актриса Людмила Светлова: «В декрете профессии обнуляются» Чем заняться в декрете? Можно освоить новый язык, вышивать крестиком или сдать на права. Актриса и мама двоих детей Людмила Светлова в декрете стала выкладывать в Instagram забавные видеоролики с песнями на злободневные родительские темы. Их популярность растет с каждым днем, наверняка вы их видели. Мы поговорили с ней – о детях, карьере и, конечно же, юморе.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь