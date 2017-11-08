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12:10 (мск), источник: СуперОмск

В Омске после этилмеркаптана сломался газоанализатор воздуха

В распоряжении Обь-Иртышского Гидмерометцентра для наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха имеется десять пунктов: шесть собственных приборов, а также принадлежащие области два стационарных и два автоматических.

«В принципе минимум у нас соблюден для нашего миллионного города», — считает глава Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко.

По ее словам, все оборудование, исследующее воздух, находится в рабочем состоянии. Из строя вышел только старый газоанализатор.

«Это прибор не наш, он областной, принадлежит минприроды. Он нам был передан в пользование, чтобы мы выезжали и экспресс-анализ проводили. Сейчас область готовится купить новый, потому что срок подошел, что его нужно менять», — пояснила Криворучко.

Замена собственного оборудования же производится за собственный счет управления, потому как отсутствует соответствующая федеральная целевая программа. Именно по этому причине замена может производиться не так интенсивно, как хотелось бы.

Отметим, запах газа, который оказался этилмеркаптаном, окутывал Омск преимущественно минувшей весной. По факту выборов даже было возбуждено уголовное дело.

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