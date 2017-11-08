В Омске после этилмеркаптана сломался газоанализатор воздуха
В распоряжении
В распоряжении
«В принципе минимум у нас соблюден для нашего миллионного города», — считает глава
По ее словам, все оборудование, исследующее воздух, находится в рабочем состоянии. Из строя вышел только старый газоанализатор.
«Это прибор не наш, он областной, принадлежит минприроды. Он нам был передан в пользование, чтобы мы выезжали и
Замена собственного оборудования же производится за собственный счет управления, потому как отсутствует соответствующая федеральная целевая программа. Именно по этому причине замена может производиться не так интенсивно, как хотелось бы.
Отметим, запах газа, который оказался этилмеркаптаном, окутывал Омск преимущественно минувшей весной. По факту выборов даже было возбуждено уголовное дело.