Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россияне возмутились из-за нового «Евровидения»
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
В Совфеде об идее Рады: следующим будет ввод войск в ДНР и ЛНР
После тяжелой болезни умер 52-летний актер Тарас Денисенко
Трампа не пригласили на Парижский саммит
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Семенович показала женственную фигуру в платье - СМИ
Пушков ответил Трампу о бесстрашии армии США
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
СМИ: Пушков объяснил Трампу, чья армия "самая бесстрашная в мире"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
12Усыпальница у Кремлевской стены
12:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

В ГИБДД назвали улицы, которые могут перекрыть во время форума в Челябинске

Водителей попросили 9 ноября искать альтернативные маршруты.

Сотрудники ГИБДД Челябинска назвали улицы, которые могут быть на время перекрыты в день визита президентов РФ и Казахстана 9 ноября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Улиц, по которым пролегает гостевой маршрут, лучше избегать в этот день, — посоветовал начальник отделения пропаганды ГИБДД Челябинска Андрей Шерстобитов. — Это ул. Линейная, ул. Героев Танкограда, дорога до аэропорта, дорога до завода “Русские электрические двигатели” (где пройдёт пленарное заседание с участием президентов России и Казахстана — прим. ред.) и др. К сожалению, точно сказать, в какое именно время и какие именно участки дорог в городе будут перекрыты, мы не можем».

Известно, что весь городской общественный транспорт также в течение рабочего дня будет менять свои маршруты в зависимости от перекрытия дорог.

Напомним, ранее челябинских автовладельцев призвали с пониманием отнестись к возможным перекрытиям движения в дни проведения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана 8 и 9 ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
От горячего до десерта. Рецепты из засохшего хлеба
На суд по делу Улюкаева принесли два миллиона долларов
Главу крымского УФАС нашли мертвым
Эр-Рияд намерен конфисковать у коррупционеров до $800 млрд
В США подсчитали число жертв коммунистических режимов за 100 лет
Первый канал будет транслировать «Евровидение-2018»
РПЦ: вопрос о захоронении Ленина решится «сам собой»
Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, задерживающих рейсы
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Актриса Людмила Светлова: «В декрете профессии обнуляются» Чем заняться в декрете? Можно освоить новый язык, вышивать крестиком или сдать на права. Актриса и мама двоих детей Людмила Светлова в декрете стала выкладывать в Instagram забавные видеоролики с песнями на злободневные родительские темы. Их популярность растет с каждым днем, наверняка вы их видели. Мы поговорили с ней – о детях, карьере и, конечно же, юморе.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь