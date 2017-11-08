В ГИБДД назвали улицы, которые могут перекрыть во время форума в Челябинске

Сотрудники ГИБДД Челябинска назвали улицы, которые могут быть на время перекрыты в день визита президентов РФ и Казахстана 9 ноября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Улиц, по которым пролегает гостевой маршрут, лучше избегать в этот день, — посоветовал начальник отделения пропаганды ГИБДД Челябинска Андрей Шерстобитов. — Это ул. Линейная, ул. Героев Танкограда, дорога до аэропорта, дорога до завода “Русские электрические двигатели” (где пройдёт пленарное заседание с участием президентов России и Казахстана — прим. ред.) и др. К сожалению, точно сказать, в какое именно время и какие именно участки дорог в городе будут перекрыты, мы не можем».