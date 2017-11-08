В Большереченском зоопарке уснул только один медведь

Медведи Большереченского зоопарка, несмотря на ноябрь, пока не собираются впадать в спячку. Как рассказали порталу Om1.ru в зоопарке, погода для мишек пока слишком теплая, очевидно, из-за этого они никак не уснут.

Наталья Болотова, заведующая информационно-методическим отделом:

— Они не собираются пока спать, тепло стоит. Они вроде как захотят в домик, время-то подходит, но капитально они никак не могут уложиться. Видимо, тепло мешает.

Улеглась спать на зиму пока только одна пожилая медведица, барибал Жанна. Она уже неделю не выходит из своего домика. Остальные — гималайские и бурые — радуются теплой погоде и проводят дни в свое удовольствие.

Так, старенький гималайский мишка Артем, несмотря на возраст и погоду, активно проводит время. Медведица этого же вида Кроха, обычно раньше всех укладывающая спать, выходит только, чтобы покушать, но пока так и не улеглась на совсем. Гималайский медведь Кузя заглядывает в свой домик, но спать тоже не собирается. Еще более активны бурые медведи — Маша, Фома и Соня.

<div id="vk_post_-25790517_2480"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-25790517_2480", -25790517, 2480, 'brbLBTD5_mIdTL-H-2is9bDAhFkn')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

«В домике их не застанешь, они все время в вольере проводят, а Соня вообще бегает постоянно», — пояснила Болотова.

<div id="vk_post_-25790517_2528"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-25790517_2528", -25790517, 2528, 'mRC1cs8U8g1ieMTTxHQpOQPFd_DJ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, все медведи постоянно выгребают из домиков сено, которое работники заботливо укладывают назад каждый день — зачем они это делают, не понятно, но не исключено, что таким образом они развлекаются или показывают, что им жарко.

<div id="vk_post_-25790517_2474"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-25790517_2474", -25790517, 2474, 'LGLBAFSNA2474K133Na13rPbf8Kg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме того, с приходом похолоданий бодрой стала белая медведица Гуля. Для нее сейчас погода становиться только лучше — летом ей тяжеловато, а сейчас в самый раз.

«Не спит, гуляет, смотрит по сторонам, на все реагирует. Казалось бы, для нас такая погода неприятная, а ей очень нравится», — рассказывают в зоопарке.

<div id="vk_post_-25790517_2524"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-25790517_2524", -25790517, 2524, 'UxDOK2Us_-ZQAku7N3BGp661yEES')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Косолапых продолжают усиленно откармливать высококалорийной пищей, чтобы им было легче перенести зиму: рыбой, овощами, кашами со сладостями — медом и вареньем, а также дают витамины и рыбий жир по расписанию ветеринара.