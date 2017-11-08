В Большереченском зоопарке уснул только один медведь
Пожилая дама — барибал Жанна — уже отправилась на боковую. Остальные косолапые бодрствуют.
Пожилая дама — барибал Жанна — уже отправилась на боковую. Остальные косолапые бодрствуют.
Медведи Большереченского зоопарка, несмотря на ноябрь, пока не собираются впадать в спячку. Как рассказали порталу Om1.ru в зоопарке, погода для мишек пока слишком теплая, очевидно,
Наталья Болотова, заведующая
— Они не собираются пока спать, тепло стоит. Они вроде как захотят в домик,
Улеглась спать на зиму пока только одна пожилая медведица, барибал Жанна. Она уже неделю не выходит из своего домика. Остальные — гималайские и бурые — радуются теплой погоде и проводят дни в свое удовольствие.
Так, старенький гималайский мишка Артем, несмотря на возраст и погоду, активно проводит время. Медведица этого же вида Кроха, обычно раньше всех укладывающая спать, выходит только, чтобы покушать, но пока так и не улеглась на совсем. Гималайский медведь Кузя заглядывает в свой домик, но спать тоже не собирается. Еще более активны бурые медведи — Маша, Фома и Соня.
«В домике их не застанешь, они все время в вольере проводят, а Соня вообще бегает постоянно», — пояснила Болотова.
Кроме того, все медведи постоянно выгребают из домиков сено, которое работники заботливо укладывают назад каждый день — зачем они это делают, не понятно, но не исключено, что таким образом они развлекаются или показывают, что им жарко.
Кроме того, с приходом похолоданий бодрой стала белая медведица Гуля. Для нее сейчас погода становиться только лучше — летом ей тяжеловато, а сейчас в самый раз.
«Не спит, гуляет, смотрит по сторонам, на все реагирует. Казалось бы, для нас такая погода неприятная, а ей очень нравится», — рассказывают в зоопарке.
Косолапых продолжают усиленно откармливать высококалорийной пищей, чтобы им было легче перенести зиму: рыбой, овощами, кашами со сладостями — медом и вареньем, а также дают витамины и рыбий жир по расписанию ветеринара.
Пока отсутствие сна мишкам не грозит проблемами со здоровьем, они, бывало, укладывались спать еще позже, в декабре. Сотрудники зоопарка предполагают, что медведи начнут уходить в домики с наступлением похолодания, которое синоптики обещают уже в конце этой неделе.