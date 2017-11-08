На двух мостах в Калининграде установят планку для защиты пешеходов

Речь идёт о путепроводах на ул. Озерова и Киевской. Отбойники для автомобилей там установлены таким образом, что острые части сооружений направлены на тротуар.
«На Озерова уже закупили планку, чтобы, не дай бог, ребёнок не упал на это ограждение. На Киевской в течение трёх дней закупит подрядчик», — отметил Ярошук.
В августе мост на ул. Озерова открыли после реконструкции. Мост на ул. Киевской открыли 8 ноября. Работы на объектах выполнял один и тот же подрядчик. Он установил опасное, по мнению пешеходов, ограждение. Впрочем, специалисты отмечают, что всё сделано по ГОСТу.