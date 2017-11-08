В Самаре заработали первые зарядные станции для электромобилей
В Самаре начали функционировать зарядные станции для электромобилей, сообщает
В Самаре начали функционировать зарядные станции для электромобилей, сообщает
Самарская область стала первым регионом в Поволжье и одним из первых десяти в России, где в рамках программы создается сеть зарядных станций. Всего в областной столице уже работает пять электрозаправок. В планах энергетиков — установить еще три в ближайшие два года.
Зарядные станции установлены на трансформаторных подстанциях филиала «Самарские распределительные сети» в новых жилых комплексах, у отеля «Ренессанс» и
Заряжать электромобиль можно бесплатно.
Доступ к заправочной станции осуществляется с помощью специальной RFID карты, получить которую можно бесплатно и в любое время суток в Самарском производственном отделении филиала. Для этого достаточно предъявить права и документы на электромобиль. Время зарядки — до четырех часов, в зависимости от технических характеристик электромобиля и типа используемого кабеля.
Где в Самаре можно зарядить электромобиль:
РП-8 — 6-я Просека, 147а ТП-810 — ул. Солнечная 4, стр. 1 (ЖК «Радужный-Люкс»).
РП-6 «Ренессанс» — ул.
РП-10 — ул. Академика Платонова, 8 стр1 (ЖК «Владимир»).
ТП «Уран» — ул. Урицкого, 19а (бизнес-центр «Деловой мир»).
Где получить карту клиента:
Самарское производственное отделение филиала ПАО «МРСК Волги» — «Самарские распределительные сети», ул. Силовая, 9
Телефон дежурного диспетчера (только по вопросу приобретения карт): 994−55−04.
Зарядные станции для электромобилей представляют собой закрепленные на стене вандалозащищенные панели с зарядными розетками, в количестве четырех штук, цветовой индикацией процесса подключения и зарядки. Они имеют необходимую защиту, следят за процессом заряда, а подключение машины осуществляется через кабель, входящий в комплектацию электромобиля. Зарядные станции подходят для всех существующих электромобилей (формат розетки — TYPE 2 -2 шт., Schuko -2шт.). Тип зарядной станции Mode 3 — это зарядка переменным током повышенной мощности.