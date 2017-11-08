В Самаре заработали первые зарядные станции для электромобилей

Самарская область стала первым регионом в Поволжье и одним из первых десяти в России, где в рамках программы создается сеть зарядных станций. Всего в областной столице уже работает пять электрозаправок. В планах энергетиков — установить еще три в ближайшие два года.

Зарядные станции установлены на трансформаторных подстанциях филиала «Самарские распределительные сети» в новых жилых комплексах, у отеля «Ренессанс» и бизнес-центра. Места были выбраны с учетом загрузки и большого скопления автомашин, а также максимальной доступности жителям и гостям города.

Заряжать электромобиль можно бесплатно.

Доступ к заправочной станции осуществляется с помощью специальной RFID карты, получить которую можно бесплатно и в любое время суток в Самарском производственном отделении филиала. Для этого достаточно предъявить права и документы на электромобиль. Время зарядки — до четырех часов, в зависимости от технических характеристик электромобиля и типа используемого кабеля.

Где в Самаре можно зарядить электромобиль:

РП-8 — 6-я Просека, 147а ТП-810 — ул. Солнечная 4, стр. 1 (ЖК «Радужный-Люкс»).

РП-6 «Ренессанс» — ул. Ново-Садовая, 162 В (отель «Ренессанс Самара»).

РП-10 — ул. Академика Платонова, 8 стр1 (ЖК «Владимир»).

ТП «Уран» — ул. Урицкого, 19а (бизнес-центр «Деловой мир»).

Где получить карту клиента:

Самарское производственное отделение филиала ПАО «МРСК Волги» — «Самарские распределительные сети», ул. Силовая, 9



Телефон дежурного диспетчера (только по вопросу приобретения карт): 994−55−04.