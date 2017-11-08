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15:12 (мск), источник: АиФ Казань

Рустам Минниханов: «Ни один учитель татарского языка не будет уволен»

Татарстан подготовил персональные «дорожные карты» по каждой школе для сохранения рабочих мест педагогов татарского языка, сообщил 8 ноября на заседании Госсовета РТ президент республики Рустам Минниханов.

Глава республики заявил, что в Татарстане подготовлен вариант учебных планов, который учитывает все нормы федерального законодательства и законов РТ.

«Мы предпримем все необходимые меры для обеспечения достаточного количества преподавателей русского языка — для этого резервы есть, — сказал Рустам Минниханов. — В то же время нами принято решение, что ни один преподаватель в период учебного года не будет уволен. Уже есть персональная “дорожная карта” по каждой школе. Люди должны быть спокойны. Мы ждем нового федерального госстандарта, где государственный язык субъекта РФ будет преподаваться два часа в неделю. Надеюсь, эту тему мы должны разрулить в ближайшее время».

В связи с тем, что консультации с минобразнауки РФ еще не завершены, Госсовет РТ 8 ноября вновь отложил рассмотрение языкового вопроса.

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