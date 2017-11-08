Рустам Минниханов: «Ни один учитель татарского языка не будет уволен»

«Мы предпримем все необходимые меры для обеспечения достаточного количества преподавателей русского языка — для этого резервы есть, — сказал Рустам Минниханов. — В то же время нами принято решение, что ни один преподаватель в период учебного года не будет уволен. Уже есть персональная “дорожная карта” по каждой школе. Люди должны быть спокойны. Мы ждем нового федерального госстандарта, где государственный язык субъекта РФ будет преподаваться два часа в неделю. Надеюсь, эту тему мы должны разрулить в ближайшее время».