Форум друзей Крыма будет проводиться ежегодно — организаторы

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил директор Делового и культурного центра Республики Крым Ярослав Иванченко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Мы надеемся, что Форум друзей Крыма станет постоянным. Мы решили, что будем проводить его ежегодно в рамках нашего Ялтинского международного экономического форума как специальную секцию», — сказал Иванченко.

6 ноября в Ливадийском дворце состоялась международная конференция «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма», которая собрала около 90 делегатов из 32 стран мира. Итогом мероприятия стало создание Ассоциации друзей Крыма — неформального клуба политиков, парламентариев и общественных деятелей из разных государств.

По словам Иванченко, Ассоциация друзей Крыма не является юридическим лицом, членство в ней открыто для всех, кто поддерживает ее положения и деятельность.

«Двери ассоциации всегда открыты. Любая страна, которая поддерживает Крым и хочет быть нашим другом, может стать ее членом. А друзей у нас уже очень много», — добавил заместитель председателя Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн.