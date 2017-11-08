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12:50 (мск), источник: РИА Крым

Форум друзей Крыма будет проводиться ежегодно — организаторы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Международная конференция «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма» будет проводиться ежегодно в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил директор Делового и культурного центра Республики Крым Ярослав Иванченко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Мы надеемся, что Форум друзей Крыма станет постоянным. Мы решили, что будем проводить его ежегодно в рамках нашего Ялтинского международного экономического форума как специальную секцию», — сказал Иванченко.

6 ноября в Ливадийском дворце состоялась международная конференция «Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма», которая собрала около 90 делегатов из 32 стран мира. Итогом мероприятия стало создание Ассоциации друзей Крыма — неформального клуба политиков, парламентариев и общественных деятелей из разных государств.

По словам Иванченко, Ассоциация друзей Крыма не является юридическим лицом, членство в ней открыто для всех, кто поддерживает ее положения и деятельность.

«Двери ассоциации всегда открыты. Любая страна, которая поддерживает Крым и хочет быть нашим другом, может стать ее членом. А друзей у нас уже очень много», — добавил заместитель председателя Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн.

Он также отметил, что в ряде стран Европы, в частности, в Германии, образованы клубы друзей Крыма, которые входят в ассоциацию.

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