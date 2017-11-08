Бобровские журналисты передали приюту для бездомных 150 книг
Издания собрали в рамках акции «Возьми книгу в подарок».
Издания собрали в рамках акции «Возьми книгу в подарок».
Журналисты Бобровской районной газеты «Звезда» (филиал РИА «Воронеж») передали приюту «Милосердие» при
Виктор Лебедев живет в приюте со дня его основания. Пенсионер очень обрадовался новым книгам. Наталья Минакова попала в приют «Милосердие» после обширного инсульта. Здесь женщине помогли встать на ноги.
— Развлечений здесь немного. В праздник и выходные сотрудники Слободского Дома культуры проводят концерты, показывают нам кино. Но в будни тяжело. Я очень люблю читать. Теперь буду устраивать себе терапию книгами. Хочу прочитать приключенческие романы Майн Рида, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» Наталья Минакова.
Каждый житель приюта «Милосердия» нашел для себя среди книг
— Подопечным очень важно внимание. Здесь живут люди со сложной судьбой. Они стараются забыть о своих невзгодах, но им необходима поддержка. Новые книги отвлекут их от проблем, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» сотрудница приюта «Милосердие» Ольга Колчанова.
Журналисты объявили акцию «Возьми книгу в подарок» весной. Бобровцам предложили принести в редакцию книги, желающим брать их читать. В рамках акции Липовскому
Все желающие могут принести книгу или обменять на новую по адресу: город Бобров, улица Авдеева, 7, телефоны (47350) 4 42 20, 4 42 21.