Бобровские журналисты передали приюту для бездомных 150 книг

Журналисты Бобровской районной газеты «Звезда» (филиал РИА «Воронеж») передали приюту «Милосердие» при Свято-Митрофановском храме 150 книг во вторник, 7 ноября. Издания собрали в рамках акции «Возьми книгу в подарок». Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила главный редактор газеты Елена Горских в среду, 8 ноября.

Виктор Лебедев живет в приюте со дня его основания. Пенсионер очень обрадовался новым книгам. Наталья Минакова попала в приют «Милосердие» после обширного инсульта. Здесь женщине помогли встать на ноги.

— Развлечений здесь немного. В праздник и выходные сотрудники Слободского Дома культуры проводят концерты, показывают нам кино. Но в будни тяжело. Я очень люблю читать. Теперь буду устраивать себе терапию книгами. Хочу прочитать приключенческие романы Майн Рида, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» Наталья Минакова.

Каждый житель приюта «Милосердия» нашел для себя среди книг что-то интересное. Так, Олег Лазарев сразу приметил для чтения фантастику Эдмонда Гамильтона и Стивена Кинга. Анатолий Некрасов предпочел детективы Агаты Кристи.

— Подопечным очень важно внимание. Здесь живут люди со сложной судьбой. Они стараются забыть о своих невзгодах, но им необходима поддержка. Новые книги отвлекут их от проблем, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» сотрудница приюта «Милосердие» Ольга Колчанова.

Журналисты объявили акцию «Возьми книгу в подарок» весной. Бобровцам предложили принести в редакцию книги, желающим брать их читать. В рамках акции Липовскому дому-интернату уже передали 200 книг в сентябре.