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12:50 (мск), источник: Sputnik

Федерация футбола решает проблему судейства в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. На очередном собрании арбитров и комиссаров обсуждалось повышение качества судейства, сообщает пресс-служба Федерации футбола Узбекистана.

Источник: Sputnik

Глава федерации Умид Ахмаджанов заявил, что повышение уровня квалификации арбитров и обеспечение справедливого судейства — очень важная задача.

«В развитии футбола важную роль играете и вы, судьи. Прошу вас подходить к работе профессионально, проводить игры честно и ответственно. В последнее время в Узбекистане в глаза бросаются некоторые недостатки судейской сферы. Я понимаю, там, где есть работа, бывают и ошибки. Но в отношении судей, которые намеренно их совершают и нарушают спортивные принципы, будут приниматься строгие меры», — сказал он.

Рефери ФИФА Равшан Ирматов подчеркнул, что арбитры должны прилагать все усилия для честного и справедливого судейства, оправдывать доверие поклонников узбекского футбола.

«Учитывая недавние промахи судейства и недовольство поклонников, мы должны усердно работать над их исправлением и вносить свой вклад в развитие нашего футбола», — сказал он.

Ахмаджанов представил нового начальника управления судейства ФФУ Мамура Саидкасымова.

Напомним, в последнее время работу судей в чемпионате Узбекистана критиковали за засчитывание голов из очевидного офсайда, назначение спорного пенальти или его отмену. Несколько арбитров отстранили от работы до конца года.

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