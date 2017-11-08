Waymo выпустила автомобили без водителя на дороги общего пользования
Компания Waymo запустила тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования без
Компания Waymo запустила тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования без
В целях безопасности в автомобиле все же находится инженер, который сидит сзади за водительским сиденьем, и может в экстренной ситуации нажать специальную кнопку, после чего автомобиль припаркуется у тротуара. Об этом сообщается в блоге компании.
В последние годы несколько компаний достигли больших успехов в разработке беспилотных автомобилей. Например, свои работающие прототипы показали как существующие автопроизводители, такие как Audi, Toyota или Tesla, так и
Компания Waymo, ставшая преемницей проекта беспилотных автомобилей Google, также испытывает беспилотные автомобили с
Теперь Waymo начала воплощать этот план, и заявила о начале испытаний, в которых на передних сиденьях автомобилей не будет людей. Компания запустила тестирование на дорогах общего пользования в американском городе Чандлер, штат Аризона. Зона испытаний ограничена ста квадратными милями (около 260 квадратных километров). Стоит отметить, что во время испытаний в автомобиле все же находится инженер компании, но он сидит на втором ряду сидений и в случае экстренной ситуации может лишь приказать автомобилю припарковаться у тротуара с помощью специальной кнопки, а не взять управление на себя с помощью педалей и руля.
Помимо испытаний внутри компании, Waymo будет в течение ближайших месяцев приглашать в тестирование обычных людей, как она делала это раньше с автомобилями, в который на водительском сиденье сидит инженер компании. Добровольцы смогут использовать автомобили для своих нужд: ездить на них на работу или забирать детей из школы.
В начале 2017 года из внутреннего отчета Uber Technologies, которая тоже занимается испытанием беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, стало известно, что водителям, находящимся в автомобиле для подстраховки, приходилось перехватывать управление практически на каждом километре поездки.