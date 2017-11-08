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13:25 (мск), источник: N + 1

Waymo выпустила автомобили без водителя на дороги общего пользования

Компания Waymo запустила тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования без водителей-испытателей на передних сиденьях.

В целях безопасности в автомобиле все же находится инженер, который сидит сзади за водительским сиденьем, и может в экстренной ситуации нажать специальную кнопку, после чего автомобиль припаркуется у тротуара. Об этом сообщается в блоге компании.

В последние годы несколько компаний достигли больших успехов в разработке беспилотных автомобилей. Например, свои работающие прототипы показали как существующие автопроизводители, такие как Audi, Toyota или Tesla, так и IT-компании вроде Google, NVIDIA или Baidu, и даже хакеры. Все они могут передвигаться самостоятельно, но все же требуют присутствия водителя, который в случае сложной для автомобиля ситуации должен быть готов перехватить управление.

Компания Waymo, ставшая преемницей проекта беспилотных автомобилей Google, также испытывает беспилотные автомобили с водителями-испытателями. Недавно в компании заявили, что часть водителей пользуются смартфонами или даже засыпают за рулем, из-за чего Waymo решила отказаться от концепции беспилотника, полагающегося на человека в трудной ситуации, и сосредоточиться на разработке полностью автономных автомобилей.

Теперь Waymo начала воплощать этот план, и заявила о начале испытаний, в которых на передних сиденьях автомобилей не будет людей. Компания запустила тестирование на дорогах общего пользования в американском городе Чандлер, штат Аризона. Зона испытаний ограничена ста квадратными милями (около 260 квадратных километров). Стоит отметить, что во время испытаний в автомобиле все же находится инженер компании, но он сидит на втором ряду сидений и в случае экстренной ситуации может лишь приказать автомобилю припарковаться у тротуара с помощью специальной кнопки, а не взять управление на себя с помощью педалей и руля.

Помимо испытаний внутри компании, Waymo будет в течение ближайших месяцев приглашать в тестирование обычных людей, как она делала это раньше с автомобилями, в который на водительском сиденье сидит инженер компании. Добровольцы смогут использовать автомобили для своих нужд: ездить на них на работу или забирать детей из школы.

В начале 2017 года из внутреннего отчета Uber Technologies, которая тоже занимается испытанием беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, стало известно, что водителям, находящимся в автомобиле для подстраховки, приходилось перехватывать управление практически на каждом километре поездки.

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