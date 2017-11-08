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12:46 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

ГИБДД отказалась выдавать Смольному данные нарушителей

Городским властям нужны имена людей, которые не платят за парковку.

Источник: Аргументы и факты

ГИБДД отказывается сообщать Смольному имена нарушителей, которые не платят за парковку в городе, передает «Водитель Петербурга». Свое решение ведомство обосновывает федеральным законом, запрещающим раскрывать личные данные автомобилистов.

Ранее планировалось, что все нарушители, которые отказываются вносить деньги за платную парковку, будут облагаться штрафами с 1 ноября. Из-за отсутствия договоренности с ГИБДД система штрафования так и не была введена, и водители продолжают безнаказанно игнорировать правила платной парковки в центре Северной столицы.

По предварительным данным, за время существования платных парковок в Петербурге водители задолжали городу в общей сложности 1,3 миллиарда рублей.

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