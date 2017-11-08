ГИБДД отказалась выдавать Смольному данные нарушителей
Городским властям нужны имена людей, которые не платят за парковку.
Городским властям нужны имена людей, которые не платят за парковку.
ГИБДД отказывается сообщать Смольному имена нарушителей, которые не платят за парковку в городе, передает «Водитель Петербурга». Свое решение ведомство обосновывает федеральным законом, запрещающим раскрывать личные данные автомобилистов.
Ранее планировалось, что все нарушители, которые отказываются вносить деньги за платную парковку, будут облагаться штрафами с 1 ноября.
По предварительным данным, за время существования платных парковок в Петербурге водители задолжали городу в общей сложности 1,3 миллиарда рублей.