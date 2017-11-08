ГИБДД отказалась выдавать Смольному данные нарушителей

ГИБДД отказывается сообщать Смольному имена нарушителей, которые не платят за парковку в городе, передает «Водитель Петербурга». Свое решение ведомство обосновывает федеральным законом, запрещающим раскрывать личные данные автомобилистов.

Ранее планировалось, что все нарушители, которые отказываются вносить деньги за платную парковку, будут облагаться штрафами с 1 ноября. Из-за отсутствия договоренности с ГИБДД система штрафования так и не была введена, и водители продолжают безнаказанно игнорировать правила платной парковки в центре Северной столицы.